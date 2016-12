Moratti vende l'Inter: lunedì la firma con Thohir

- Resta il tempo per una delle sue leggendarie sigarette e poco più. Una partita ancora, quella con il, poitornerà, dopo un'epoca densa di successi, a seguire la suada tifoso. Primo tifoso, of course. Questa volta è fatta davvero: dopo la fumata bianca di, lunedì il numero uno dei nerazzurri passerà la mano acon il quale è stato raggiunto un accordo su tutti i fronti e manca solo il nero su bianco.

L'indonesiano, come già rivelato mesi fa da, rileverà il 70% della società e ne assumerà il comando assieme ai due soci, come da lui stesso ammesso, non manterrà la carica di presidente ma sarà rappresentato, nella nuova società, dal figlio, che dovrebbe rivestire la carica di vicepresidente. Sarà lui, l'erede designato, a garantire continuità alla dinastia Moratti.

Massimo Moratti, che rimarrà azionista con il 30% delle quote, si garantirà invece solamente il diritto di veto sulle operazioni più onerose. Insomma, continuerà a vigilare sull'Inter per il bene dell'Inter. Per quanto riguarda il resto dell'organigramma, è probabile che si arrivi a una ridefinizione dei ruoli considerati strategici ma il tutto sarà fatto nell'arco di un tempo non brevissimo. Sul mercato, ad esempio, continueranno per il momento a muoversi gli uomini della vecchia proprietà dando così il tempo a Thohir di capire se e cosa cambiare dell'attuale staff.

Di sicuro i nerazzurri prenderanno una direzione ben precisa per il futuro. Non saranno investiti immediatamente somme importanti per rinforzare la squadra anche perché il tycoon indonesiano entra in un club da ripianare economicamente. La direzione, già indicata dall'ultima parte della gestione Moratti, è quella di investire su giovani di qualità. Nel mirino, quindi, ci sono e ci saranno Montoya, in scadenza con il Barcellona, Ramirez, già seguito prima di trasferirsi al Southampton dal Bologna, ma anche Ibarbo, Vrsaljko, Insua e Rodriguez. Tutti giocatori che non superano i 24 anni.

Sul fronte strettamente legato a Thohir, la prima spinta sarà data al marketing, che sarà potenziato enormemente sfruttando l'origine indonesiana del nuovo patron ma anche i suoi legami importanti negli Stati Uniti. L'obiettivo è valorizzare il brand Inter per rendere l'Internazionale sempre più coerente al suo nome.