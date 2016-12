Europa League: Fiorentina senza affanni col Paços de Ferreira

foto LaPresse 23:19 - Esordio con vittoria per la Fiorentina di Vincenzo Montella nel girone di Europa League. Al Franchi i viola hanno superato 3-0 i portoghesi del Paços de Ferreira dilagano nella ripresa di una partita mai in discussione. Fiorentina in vantaggio al 30' con un colpo di testa di Rodriguez. Il raddoppio porta la firma di Ryder Matos dopo appena venti secondi dall'ingresso in campo, mentre il tris di Rossi arriva 757 giorni dall'ultimo sigillo europeo. - Esordio con vittoria per ladi Vincenzo Montella nel girone di. Al Franchi i viola hanno superato 3-0 i portoghesi deldilagano nella ripresa di una partita mai in discussione. Fiorentina in vantaggio al 30' con un colpo di testa di. Il raddoppio porta la firma didopo appena venti secondi dall'ingresso in campo, mentre il tris diarriva 757 giorni dall'ultimo sigillo europeo.

Torna l'Europa a Firenze e il popolo della Fiorentina fa festa. Quarantadue mesi dopo l'ultima volta (era febbraio-marzo 2010), un inno europeo è risuonato all'interno del Franchi dove l'orchestra messa in piedi da Montella, con tutte le assenze del caso, ha suonato una sinfonia essenziale ma efficace. Il 3-0 al Paços de Ferreira, squadra retrocessa dalla Champions ma ultima in campionato e ancora senza vittorie, era pronosticabile, ma la viola ha saputo evitare i cali di concentrazione del campionato, vedi Cagliari, portando a casa un successo importante in chiave qualificazione.

Lo ha fatto disegnando calcio a larghi tratti ma con i ritmi da scampagnata del giovedì. L'avversario, tanto lento quanto imperterrito nel palleggiare inutilmente a metà campo, ha dato una mano, ma il merito della squadra di Montella è stato quello di affondare i colpi nel momento più giusto, onde evitare spiacevoli inconveniente sempre dietro l'angolo. Senza una punta di ruolo come Mario Gomez, il tecnico napoletano ha affiancato Joaquin a Rossi, ma come spesso accade al Franchi è il centrocampo a fare la differenza con un Borja Valero sontuoso ed eretto su tutti. Nella prima mezz'ora i ritmi non decollano, ma la Fiorentina passa lo stesso proprio al 30' con uno schema da calcio d'angolo, marchio di fabbrica e ancora di salvezza dei Montella-boys. Rossi batte sul primo palo e Gonzalo Rodriguez appoggia facile bevendosi Bébé (giocatore del Manchester United).

Nella ripresa lo spartito non cambia. Per i primi venti minuti gli archi viola suonano un ritmo dolce e cullante, ma a dare il cambio di registro ci pensa Montella dalla panchina. E' il minuto 21' quando entra in campo Ryder Matos, attaccante classe 1993. Tempo venti secondi, due ottave o poco più, e il giovane talento raddoppia, accompagnato dalla classe di Borja Valero. Il Paços si spegne del tutto e i giochi si chiudono qui. Il tris di Giuseppe Rossi è una gioia per gli occhi da condividere ancora con lo spagnolo e Aquilani. Il tiro a giro sul secondo palo, la ciliegina. La Fiorentina parte bene, tre gol e tre punti. Anche contro la sfortuna.

LE PAGELLE Borja Valero 7 - Tratta il pallone con classe sovrumana. Non è una novità, ma ogni volta è un piacere per gli occhi. Quando la partita passa dai suoi piedi, vedere la Fiorentina è una meraviglia Bébé 5 - Il Manchester United lo ha pagato 6 milioni di euro, ora l'ha girato in prestito. Ha 23 anni e ancora non ha fatto vedere il perché di quell'investimento. Il voto è anche generoso, vista la situazione della squadra. Rodriguez 7 - Quando segnare si fa difficile, ci pensa il difensore argentino. Davanti è letale, dietro un muro. Matos 6,5 - Esordio europeo da urlo, la citazione è d'obbligo

IL TABELLINO FIORENTINA-PAÇOS DE FERREIRA 3-0

Fiorentina (4-2-3-1): Neto 6; Tomovic 6,5, Rodriguez 7, Compper 6,5, Alonso 6; Pizarro 6,5, Ambrosini 6,5 (13' st Aquilani 6,5); Mati Fernandez 6, Borja Valero 7, Joaquin 6 (21' st Matos 6,5); Rossi 7 (31' st Bakic sv). A disp.: Munua, Pasqual, Roncaglia, Iakovenko. All.: Montella 7.

Paços de Ferreira (4-4-2): Degra 5,5; Tony 5,5 (23' st Rodrigo 5,5), Ricardo 5, Anunciaçao 5, Nuno Santos 5,5; Seri 5 (23' st Romeu 5,5), André Leao 5, Ruben Ribeiro 5,5 (30' st Melo Rodrigues 5), Irobiso; Paulo Hurtado 5, Bébé 5. A disp.: Antonio Filipe, Rui Miguel, Gregory, Rui Caetano, Manuel José. All.: Costinha 5.

Arbitro: Blom (Olanda)

Marcatori: 30' Rodriguez, 22' st Matos, 31' st Rossi

Ammoniti: Alonso, Aquilani (F); André Leao, Seri, Melo Rodrigues (P)

Espulsi: nessuno

MAX CRISTINA