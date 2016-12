Del Piero, vent'anni fa il primo gol con la Juve: oggi il racconto su Twitter

- Una giornata perfettamente scandita dai cinguettii, stavolta un po' particolari. E l'iniziativa diper celebrare il ventennale del suo, realizzato il 19 settembre 1993 in. Il nuovo capitano del Sydney ha scelto di aggiornare la sua pagina Twitter, raccontando in tempo reale i momenti vissuti in quella giornata memorabile: "Vent'anni fa non si poteva, adesso sì" spiega Alex.

Del Piero, con una breve introduzione sul suo sito, avvalora l'importanza del ricordo: "2013… 2012… 2011… 2010… e poi indietro, indietro, indietro.Oggi la macchina del tempo mi riporta indietro di vent'anni. E' il 19 settembre del 1993, io sono arrivato alla Juventus da pochi mesi, direttamente da Padova. A volermi è stato il presidente Giampiero Boniperti. Fin dal primo colloquio con lui ho capito che cos'è la Juventus. Il mio campionato, il primo in maglia bianconera, a mezzo servizio con la Primavera, è iniziato una settimana prima a Foggia. Il debutto. Ma il vero battesimo, quello sognato da sempre, sta per arrivare allo stadio Delle Alpi, contro la Reggiana... Oggi sui miei profili Facebook e Twitter riviviamo quel 19 settembre 1993. Per i vostri commenti, l'hashtag #Adp10+10. Vent'anni fa non si poteva. Adesso sì…".

E così la giornata di Alex su Twitter è cominciata stamattina, ore 8:40: "Sveglia a Villar Perosa. In testa c'è solo la partita: oggi c'è Juve-Reggiana, andrò in panchina, ora sono a colazione...". Il salto indietro nel tempo, rivissuto con l'ausilio della tecnologia, è curato nei minimi dettagli: "Ore 10:45. Salta incontro con l'Avocato Agnelli nella sua residenza - spiega poco dopo Del Piero -. E' impegnato a Torino per la visita di Raissa Gorbaciova". Poi una chiamata ai genitori per gli auguri di un felice anniversario di matrimonio e il pranzo con la squadra: "Trapattoni comunica la formazione: in attacco giocano Ravanelli, Baggio e Moeller. Io avrò la 16". Sono i primi istanti di un sogno che oggi ritorna e compie vent'anni. Un sogno, che grazie ai social, anche i followers di Alex potranno vivere in presa diretta per la prima volta.