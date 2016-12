Milan, lavori in corso in attacco: da migliorare l'intesa Balotelli-Matri

foto LaPresse Correlati 2-0 al Celtic

Milan ok col Celtic solo nel finale 18:58 - Nella preziosa e sofferta vittoria in Champions col Celtic, c'è più di una nota dolente per il Milan. I tre punti, comunque importanti, non possono infatti nascondere una prestazione opaca, segnata sì dalle assenze, ma anche dalla difficoltà di interpretazione del 4-3-1-2. In avanti, soprattutto, l'intesa tra Balo e Matri è ancora da migliorare. Intanto dall'infermeria arrivano buone notizie: col Napoli tornano Niang e Abate.

Lavori in corso a Milanello, dunque. In attesa di recuperare pedine preziose come Montolivo, Kakà ed El Shaarawy, Allegri dovrà prima cercare di rendere il nuovo modulo più fluido. Al momento, infatti, il Milan gioca senza coordinamento tra i reparti, affidandosi soltanto ai guizzi individuali e alla furia agonistica. Birsa non è Kakà, del resto, e da improvvisato trequartista non poteva fare meglio. Dietro la difesa rossonera tutto sommato ha retto, ma i movimenti vanno comunque ancora registrati.



Un discorso a parte lo meritano Balotelli e Matri. Col Celtic i due non sono mai riusciti a trovare un'intesa nei movimenti e negli scambi. Troppi gli errori negli appoggi e nei tempi di inserimento per spaventare la difese avversarie, soprattutto in Europa. C'è ancora da lavorare, insomma. La coppia del gol esalta da Galliani stenta a decollare.



Intanto però il Milan mette in cascina tre punti preziosi in chiave Champions che potrebbero dare fiducia alla squadra anche in campionato. Domenica c'è il Napoli e dall'infemeria rossonera cominciano ad arrivare anche buone notizie. Per il big match tornano infatti disponibili Abate e Niang.