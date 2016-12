Europa League: parte la corsa di Lazio e Fiorentina

foto LaPresse 12:34 - Inizia la corsa delle italiane impegnate in Europa League. La Lazio di Petkovic, con un occhio al derby di domenica, aspetta all'Olimpico (ore 21.05) il Legia Varsavia, vincitrice del campionato polacco e della Coppa di Polonia, per la gara inaugurale del Gruppo J. La Fiorentina di Montella, impegnata nel Gruppo E, debutta invece al Franchi contro il Pacos de Ferreira (ore 19), eliminato nei playoff di Champions dallo Zenit. - Inizia la corsa delle italiane impegnate in Europa League. Ladi Petkovic, con un occhio al derby di domenica, aspetta all'Olimpico (ore 21.05) ilvincitrice del campionato polacco e della Coppa di Polonia, per la gara inaugurale del Gruppo J. Ladi Montella, impegnata nel Gruppo E, debutta invece al Franchi contro il(ore 19), eliminato nei playoff di Champions dallo Zenit.

Nel gruppo K debutto facile per il Tottenham di Villas Boas, una delle squadre più attese del torneo, che affronterà a White Hart Lane i norvegesi del Tromso, ammessi alla competizione per aver vinto il premio fair-play indetto dalla Uefa. In discesa anche il via del Psv Eindhoven, condannato all’Europa minore dopo il ko contro il Milan: per gli olandesi, inseriti nel girone B, ci sono infatti i bulgari del Ludogorets, anche loro eliminati dalla Champions per mano del Basilea. Non sarà invece un esordio semplice per il Valencia, altra grande favorita della competizione, che se la vedrà al Mestalla contro gli ostici gallesi dello Swansea per la prima giornata del raggruppamento A. Stesso discorso per il Lione che farà invece visita agli spagnoli del Betis per il debutto del gruppo I. Altri match interessanti sono Eintracht Francoforte-Bordeaux ed Estoril-Siviglia. Insomma, la corsa verso la finale può cominciare: appuntamento il 14 maggio a Torino.