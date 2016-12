Insigne come Baggio e Del Piero: magia da urlo col Borussia

Nel giorno di San Gennaro, i tifosi azzurri celebrano il loro eroe in Champions. La sua punizione ha fatto il giro del mondo: un miracolo calcistico.Il Divin Codino realizzò un gol identico contro il Borussia il 18 aprile nel 1995 in Coppa Uefa. Nello stesso anno, il 9 settembre in Champions League, Del Piero colpì i gialloneri con un'altra mirabile parabola, quella volta in movimento.

Autore di una prodezza storica in campo (che arriva dopo quella con l'Argentina in Nazionale), sempre umile, disponibile e coi piedi per terra dopo il novantesimo. Al fischio finale è saltato in groppa a Higuain cantandogli nelle orecchie "'O surdato 'nnammurato" e nell'intervista in diretta nello Speciale Champions League di Italia 1 dove loda il lavoro di Benitez ("Mi sta insegnando moltoi"), mette chiarezza sul taglio di capelli ("Mi piace così, ma niente cresta alla Hamsik") e si spaventa quando vede il colpo che si prende il portiere cercando di parare la sua punizione ("Mamma mia!").

Arrigo Sacchi presente in studio mette il timbro sul futuro: "Può solo migliorare, sarà un grande campione".