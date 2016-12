Chelsea, Mourinho nel mirino della stampa inglese e di Abramovich 

foto LaPresse Correlati Tonfo Chelsea, Boa gol

Lo show della Champions 18:59 - E' già bufera intorno a Josè Mourinho. Il clamoroso ko interno contro il Basilea ha lasciato strascichi pesanti. La stampa inglese ironizza contro il portoghese. "Ha preso le uova in faccia", "Uova marce" sono alcuni titoli che fanno riferimento alle parole del tecnico prima della partita ("i miei giocatori sono come delle giovani uova da far schiudere"). Anche Abramovich sarebbe andato su tutte le furie dopo la sconfitta entrando nello spogliatoio scuro in volto.

"Il Basilea demolisce il progetto del Chelsea", "Mou umiliato come il Chelsea", "Sconfitta imbarazzante". I quotidiani d'Oltremanica vanno giù pesante contro il tecnico di Setubal dopo l'inaspettata e rovinosa caduta contro il Basilea allo Stamford Bridge. Il patron Roman Abramovich, come del resto tutti i tifosi dei Blues, si aspettava ben altro all'esordio in Europa. Stando a quanto riportato dal Daily Mail il magnate russo sarebbe entrato a fine gara nello spogliatoio molto scuro in volto: non è escluso che abbia fatto una sfuriata contro squadra e allenatore. All'uscita sarebbe apparso ancora più contrariato. E' già pentito della sua scelta?