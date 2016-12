Inter, Moratti incontra Thohir: "Ancora niente accordo, ma siamo vicini"

foto LaPresse Correlati Alvarez, Mariana è una Maravilla

Zanetti brucia le tappe, pronto al rientro

Cori razzisti, chiusa la Curva Nord

Tutti gli uomini del presidente, da Ottavio Bianchi a Mazzarri 07:50 - "Non c'è stato alcun accordo ancora con Thohir, è stata un'occasione per conoscerci meglio". Il presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha frenato sulle voci di presunto accordo per la cessione della società al magnate indonesiano. "Manca solo di decidere - ha poi confermato -, ma dobbiamo capire quando sia il momento giusto. Entro un mesetto però faremo tutto. Non so se resterò presidente, ma la famiglia resterà sicuramente". Intanto altri investitori appoggeranno Thohir. - "Non c'è stato alcun accordo ancora con, è stata un'occasione per conoscerci meglio". Il presidente dell', ha frenato sulle voci di presunto accordo per la cessione della società al magnate indonesiano. "Manca solo di decidere - ha poi confermato -, ma dobbiamo capire quando sia il momento giusto. Entro un mesetto però faremo tutto. Non so se resterò presidente, ma la famiglia resterà sicuramente". Intanto altri investitori appoggeranno Thohir.

Il vertice di Parigi dunque ha portato a dei passi avanti consistenti nella trattativa, ma non al tanto sospirato accordo tra il patron nerazzurro e il magnate indonesiano. La firma non sembra essere in discussione, ma sarà posticipata: "Dobbiamo solo decidere bene quale sia il momento giusto per chiudere". A convincere Moratti è l'ingresso di nuovi investitori pronti ad appoggiare Thohir: la famiglia Bakrie, una potenza nel mondo del carbone. Grazie ai loro fondi ci sarebbe una garanzia in più per il futuro della società.