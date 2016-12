Champions League: tonfo per il Chelsea di Mourinho

foto LaPresse Correlati Le foto più belle della prima di Champions 00:57 - Doveva essere una notte di festa per il ritorno di Mourinho in Champions alla guida del Chelsea ma il Basilea non ci sta ed esce vincitore per 2-1 in rimonta da Stamford Bridge. I Blues passano in vantaggio con Oscar prima dell'intervallo, nella ripresa colpiscono una traversa con Hazard ma poi salgono in cattedra gli svizzeri che prima pareggiano con Salah e a 10 minuti dalla fine trovano il gol vittoria col capitano Streller su azione d'angolo. - Doveva essere una notte di festa per il ritorno diin Champions alla guida delma ilnon ci sta ed esce vincitore per 2-1 in rimonta da Stamford Bridge. I Blues passano in vantaggio con Oscar prima dell'intervallo, nella ripresa colpiscono una traversa con Hazard ma poi salgono in cattedra gli svizzeri che prima pareggiano con Salah e a 10 minuti dalla fine trovano il gol vittoria col capitano Streller su azione d'angolo.

Nell'altra gara del girone E lo Schalke 04 travolge 3-0 la Steaua Bucarest: reti nella ripresa di Uchida, dell'ex milanista Boateng e del talento Draxler.

Nel gruppo F, quello del Napoli, l'Arsenal sbanca 2-1 il Velodrome, casa dell'Olympique Marsiglia. Gunners avanti al 65' con Walcott, raddoppio di Ramsey e rete della bandiera di Jordan Ayew in pieno recupero per l'OM.

Nel gruppo G successo esterno del Porto che passa 1-0 sul campo dell'Austria Vienna grazie al gol in apertura di ripresa di Lucho Gonzalez mentre l'Atletico Madrid di Simeone piega 3-1 lo Zenit di Spalletti. Colchoneros avanti all'intervallo grazie a Miranda, poi nella ripresa Hulk pareggia ma l'Atletico trova i gol decisivi con Turan e Leo Baptistao.