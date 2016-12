Champions League, Napoli-Borussia Dortmund 2-1: gol di Higuain e Insigne

foto LaPresse Correlati Insigne come Baggio

Milan e Napoli bene anche nella Youth League 12:25 - Buona la prima in Champions per il Napoli targato Benitez. Al San Paolo impresa dei partenopei, che vincono 2-1 col Borussia Dortmund e conquistano tre punti preziosi nel complicato Gruppo F. Il primo gol lo firma Higuain, che al 29' insacca di testa. Poi al 67' perla di Insigne su punizione. Brividi nel finale dopo l'autorete di Zuniga all'87'. Tedeschi in dieci per tutta la ripresa per l'espulsione di Weidenfeller.

LA PARTITA Esame superato. Il Napoli di Benitez vince, soffre nel finale, ma convince anche in Europa, ritagliandosi un ruolo da protagonista. Battere il Borussia, del resto, è roba "galactica". In Bundesliga i tedeschi questa stagione viaggiano infatti a punteggio pieno dopo cinque giornate e in pochi avrebbero scommesso su una sconfitta della banda di Klopp al San Paolo. Rafa però l'aveva detto: "Non abbiamo paura di nessuno". E così è stato. Hamsik & Co. scendono in campo senza timori reverenziali, giocando fin dall'inizio alla pari con i vicecampioni d'Europa. Maggio e Callejon da una parte e Zuniga e Insigne dall'altra accerchiano i tedeschi, allargando la manovra e puntando la porta. In mezzo Behrami e Inler fanno il lavoro sporco: corrono, contrastano e recuperano, aggredendo i portatori di palla. Solo Hamsik resta fuori dal gioco.



La partita è subito molto intensa, con rapidi capovolgimenti di fronte. La prima palla gol ce l'ha Lewandowski, ma Reina devia di ginocchio, salvando il risultato. Poi tocca al Napoli. Zuniga sale in cattedra e pennella un cross per Higuain, che di testa non perdona e fa esplodere il San Paolo. E non solo. Klopp se la prende col quarto uomo per aver ritardato l'ingresso in campo di Subotic e viene espulso. Lontano dalla panchina, il tecnico del Borussia manda in campo subito Aubameyang per dare più peso alla fase offensiva, ma è ancora il Napoli a rendersi pericoloso, affidandosi al pressing alto e alle ripartenze. Higuain si muove bene, sfrutta lo spazio e al 45', lanciato a rete, viene fermato da Weidenfeller con un fallo di mano fuori dall'area. Proenca estrae il cartellino rosso: tedeschi in dieci.



Nella ripresa, anche se in inferiorità numerica, il Borussia prova ugualmente a fare la partita e a pareggiare. Gli uomini di Klopp non mollano e sono pericolosi soprattutto con Aubameyang. E' però ancora il Napoli, cinico, a passare. Al 67' ci pensa Lorenzo Insigne, che al debutto in Champions firma una rete meravigliosa su punizione, gelando le speranze dei vicecampioni d'Europa e dando il via alla girandola dei cambi forse troppo anticipata da Benitez. Avanti di due reti, infatti, i partenopei calano di intensità soprattutto in mezzo al campo e lasciano spazio a un finale da brividi. All'87' un'autorete di Zuniga fa tremare Rafa e il San Paolo, ma Reina mantiene i nervi saldi fino al triplice fischio. Il Napoli vola anche in Europa. Deve ancora crescere, ma il primo passo è fatto.

LE PAGELLE Higuain 7,5: aumenta il bottino personale in Europa e guida la squadra da veterano. E' l'uomo in più. Sua la rete che sblocca la partita e sua anche la sgroppata che lascia in dieci il Borussia. E qualcuno, a Napoli, ha già scordato Cavani.

Insigne 7,5: la punizione del raddoppio è una perla da incorniciare, ma non è l'unico guizzo. Lorenzinho per tutta la partita domina sulla fascia sinistra, sfoggiando doti tecniche e rapidità da grande giocatore. Benitez lo preferisce a Pandev e si capisce perché.

Reina 7: una sicurezza. Nega il gol nel primo tempo a Lewandowski, poi non sbaglia un colpo. SIcuro sulle uscite, nella ripresa si fa notare anche per un bel volo su una punizione di Reu

Hamsik 6: sufficienza stentata. Marek non trova la posizione e non riesce a inserirsi tra le linee e rendersi pericoloso. Anche i compagni lo cercano poco. Quasi mai nel vivo della manovra. Un po' meglio nel finale, quando c'è da lottare per portare a casa il risultato

Lewandowski 5,5: può fare meglio, senza dubbi. Serata storta, forse a causa dei pochi palloni giocabili. Sullo 0-0 però sbaglia un gol da buona posizione.

Reus 5: annientato da Behrami, si fa vedere solo su una punizione deviata in angolo da Reina a fine partita. Nessuno spunto, nessun guizzo degno della sua classe

Hummels 5: Higuain gli fa vedere i sorci verdi. Lento e poco reattivo. Colpevole sul primo gol del Napoli

IL TABELLINO NAPOLI-BORUSSIA DORTMUND 2-1 Napoli (4-2-3-1): Reina 7; Maggio 6,5, Albiol 6, Britos 6, Zuniga 6,5; Behrami 6,5, Inler 6; Callejon 6, Hamsik 6 (90' Mesto sv), Insigne 7,5 (27' st Mertens 6); Higuain 7,5 (32' st Pandev sv). A disp.: Rafael, Cannavaro, Armero, Dzemaili. All.: Benitez 7 Borussia Dortmund (4-2-3-1): Weidenfeller 5; Grosskreutz 5, Subotic 5,5, Hummels 5 (45' Aubameyang 6), Schmelzer 5,5; Bender 5, Sahin 6; Blaszczykowski 5,5 (45' +3 Langerak 5,5), Mkhitaryan 5 (31' st Hofmann sv), Reus 5; Lewandowski 5,5. A disp.: , Papastathopoulos, Kirck, Schieber, Dorm. All.: Klopp 5 Arbitro: Proenca Marcatori: 29' Higuain, 22' st Insigne; 42' st aut. Zuniga Ammoniti: Behrami, Britos, Insigne (N); Schmelzer (B) Espulsi: 45'+1 Weidenfeller (B) per fallo di mano fuori dall'area su chiara occasione da gol 45'+1 Weidenfeller (B) per fallo di mano fuori dall'area su chiara occasione da gol

STEFANO RONCHI