Tripletta di Messi, il Barcellona vola

foto LaPresse 01:05 - Il Barcellona serve il poker, finisce 4-0 il match con l'Ajax al Camp Nou, prima partita del gruppo H di Champions League, lo stesso del Milan. Messi risponde così al "nemico" Ronaldo, realizzando una splendida tripletta. La Pulce apre le marcature al 22', raddoppia al 55' e segna la rete del definitivo 4-0 al 75'. Il gol del 3-0 lo sigla Piqué di testa. Sigthorsson si fa parare un rigore da Valdes al 77'. - Ilserve il poker, finisceil match con l', prima partita del gruppo H di Champions League, lo stesso del Milan. Messi risponde così al "nemico" Ronaldo, realizzando una splendida tripletta. La Pulce apre le marcature al 22', raddoppia al 55' e segna la rete del definitivo 4-0 al 75'. Il gol del 3-0 lo sigla Piqué di testa. Sigthorsson si fa parare un rigore daal 77'.

Partita senza storia dominata dall’inizio alla fine dai blaugrana. Dopo 22 minuti Messi si procura una punizione dal limite e la trasforma calciando un preciso tiro a girare che impatta sul secondo palo prima di insaccarsi alle spalle di Vermeer. Al 55’ ancora il fuoriclasse del Barcellona protagonista, ben servito in area da Busquets, dribbla un difensore olandese e calcia in rete. Il gol del 3-0 lo firma Piqué di testa, su assist di Neymar. Messi trova l’hat-trick al 75’, prende palla al limite dell’area e calcia spiazzando l’estremo difensore dell’Ajax.

Gli olandesi hanno l’occasione per segnare il gol della bandiera al 77’, ma Sigthorsson si fa ipnotizzare da Valdes dagli undici metri. Finisce 4-0, Milan e Barcellona sono in testa al girone H con 3 punti, restano a 0 Ajax e Celtic. I blaugrana nel prossimo turno affronteranno gli scozzesi in trasferta.