Uefa Youth League: Milan e Napoli vincono all'esordio

- Inizia con un successo la Champions League dei giovani () per. I rossoneri dihanno superato 3-1 ila Sesto San Giovanni, grazie alla doppietta da calcio da fermo di Pinato e al tris di Tamas. Di Lindsay il gol per gli scozzesi. Alinvece è bastato il rigore diper superare 1-0 ilin una vera e propria battaglia terminata in nove contro nove.

Venticinque reti nella seconda giornata del primo turno della Youth League, la Champions League per le squadre under 19 al debutto sul palcoscenico europeo. Ilha agganciato il Barcellona a quota 3 punti nel girone H battendo 3-1 il Celtic con le reti di Pinato e Tamas. Il Napoli invece ha superato di misura ilcon il rigore di Tutino al 16' del primo tempo, in una gara che presto si è trasformata in battaglia. Per i tedeschi espulsi Mbende e Stenzel, per i partenopei Guardiglio e Romano. Nel girone degli azzurri poker esterno dell'Arsenal in casa del Marsiglia (4-1) con doppietta di Gnabry.

Quattro reti per l'Atletico Madrid (4-2 allo Zenit) e per il Chelsea (4-0 al Basilea). Vittorie per l'Austria Vienna contro il Porto e per lo Schalke contro la Steaua, entrambe per 3-0. Pari senza reti tra Olympiakos e Psg.