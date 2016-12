Galliani: "Balotelli e Matri come Inzaghi-Sheva? Spero meglio" 

hanno fatto la storia del, maora guarda al futuro: "Spero che Matri e Balotelli insieme facciano meglio". L'ad rossonero poi evita con una frecciata le polemiche arbitrali: "Torino e Fiorentina si lamentano? Oggi parlo solo delle squadre che giocano in Champions". C'è spazio anche per rispondere a: "Ricordo solo che per i primi tre anni con Milanlab non ha avuto nessuno problema fisico".

Meglio pensare alla sfida contro il Celtic: "L'atmosfera della Champions è unica, c'è una magia particolare. Mi ricordo la finale della Juve nel 2003 nessuna partita di campionato può regalarci quelle emozioni".

I rossoneri sono in piena emergenza, ma Galliani, all'ingresso da Giannino per il pranzo, ha la ricetta: "Momento negativo? Non dobbiamo piangerci addosso: la negatività porta negatività. Attaccarmi agli infortuni non mi piace".

L'atmosfera è comunque serena: "Kakà era triste ma si sta riprendendo: non è infelice. Balotelli va bene perché è sereno. Sarà l'esordio di Birsa in Champions? MI sono sentito con Preziosi e visto che non ce li fa nessuno ci siamo fatti i complimenti a vicenda per lo scambio. Antonini ha fatto un gran gol nel derby e Birsa ha la possibilità di esordire in Champions".