Del Piero torna capitano: il Sydney ha deciso di affidargli la fascia

torna capitano, no non della, ma del suo nuovo club, il. Dopo una stagione da protagonista in, l'ex bianconero ètanto che "la società, l’allenatore e i miei compagni - si legge sul sito del numero 10 - hanno deciso di affidarmi la fascia di capitano". Responsabilità che il neo capitano saluta in questo modo: "Una grande responsabilità. Non vedo l’ora di giocare"

Già in estate si era paventata l'idea di fargli indossare l'ambita fascia, tanto che il Sydney gli aveva affidato il ruolo temporaneo di capitano durante la tournee estiva in Italia, ma ora è giunta la tanto attesa conferma ufficiale: "Voglio ringraziare tutti per questo gesto di stima nei miei confronti - ha continuato Alex -, in particolare il precedente capitano Terry Mcfliyn che ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà molto per questo club".



L'importante ruolo che ricopre Del Piero all'interno della società di Sydney è dimostrato, inoltre, anche dall'impatto mediatico che ha avuto quest'annuncio: il neo capitano, infatti, è stato presentato in conferenza stampa alla presenza del presidente Scott Barlow e l’allenatore Frank Farina, nella famosissima Opera House, simbolo della città australiana. E Alex ha saputo come far innamorare di lui ancora di più i tifosi, mostrando grande attaccamento alla maglia e la solita umilità che lo contraddistingue: "Prendo questa fascia come una grande responsabilità, farò di tutto con la squadra per ottenere i migliori risultati nella A-League, da celebrare con i nostri tifosi. Dopo undici anni di Juventus, a un giorno dal ventesimo “compleanno” con il mio primo gol in bianconero, ricomincio una stagione da capitano".