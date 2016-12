Champions League: stasera scendono in campo Barcellona e Chelsea

foto LaPresse Correlati Youth League, esordio ok per Milan e Napoli 18:31 - Notte di stelle in Champions: il Barcellona di Messi-Neymar ospita l’Ajax al Camp Nou in una sfida prestigiosa: le due squadre hanno vinto quattro Champions a testa. Parte anche la campagna europea di Mourinho che, dopo le tre semifinali consecutive raggiunte col Real Madrid, ci riprova sulla panchina del Chelsea. Spettacolo assicurato al Velodrome dove si sfidano Marsiglia e Arsenal. Prima europea anche per Kevin Prince Boateng con il suo Schalke. - Notte di stelle in: ildi Messi-Neymar ospita l’Ajax al Camp Nou in una sfida prestigiosa: le due squadre hanno vinto quattro Champions a testa. Parte anche la campagna europea diche, dopo le tre semifinali consecutive raggiunte col Real Madrid, ci riprova sulla panchina delSpettacolo assicurato al Velodrome dove si sfidano Marsiglia e Arsenal. Prima europea anche percon il suo Schalke.

Il Barcellona di Tata Martino inizia la sua avventura in Champions League (Girone H) ospitando l'Ajax al Camp Nou. Il tecnico blaugrana sarà regolarmente in panchina nonostante il grave lutto familiare che l'ha colpito: è scomparso il padre, Jorge Martino. Spazio dal primo minuto alla coppia Messi-Neymar, mentre gli olandesi di De Boer osano un 4-3-3 e si affidano alle giocate dell'ex Bojan Krkic. Esordio casalingo anche per il Chelsea di José Mourinho (Girone E) che a Stamford Bridge riceve il Basilea. Lo Special One sembra intenzionato a dare fiducia a Samuel Eto'o, con Torres in panchina. Gli svizzeri di Yakin sbarcano a Londra con un atteggiamento prudente e una sola punta, Streller. Nell'altra sfida del gruppo, Kevin Prince Boateng fa il suo esordio europeo con la maglia dello Schalke 04: a Gelsenkirchen arriva la Steaua Bucarest con un Piovaccari a caccia di un'altra notte da sogno dopo l'exploit nei preliminari di Champions dove mise a segno tre gol. Il Napoli guarda con interesse la sfida del Velodrome tra Marsiglia e Arsenal (Girone F). Wenger lancia dal primo minuto Ozil e l'ex milanista Flamini, i francesi di Baup proveranno a pungere con Gignac. Parte anche il Girone G: lo Zenit di Luciano Spalletti esordisce al Vicente Calderon sul campo di un Atletico Madrid col morale alle stelle e ancora a punteggio pieno nella Liga dopo quattro giornate. Il Porto del tandem d'attacco Varela-Martinez è di scena sul campo dell'Austria Vienna.