Inter, Moratti a Londra chiude con Thohir

- E' tutto pronto a Londra per il passaggio di consegne dell'Inter dalle mani dia quelle del magnate indonesiano. Il segnale che qualcosa di ufficiale stia per muoversi è arrivato dagli avvocati dei rispettivi studi legali che si sono spostati nella capitale inglese per raggiungere il patron nerazzurro. Thohir attende buone nuove per una firma che, per questione di tempi tecnici, dovrà arrivare entro fine settembre.

Non si esclude niente conoscendo Moratti e l'amore per i colori nerazzurri, ma i tempi per la tanto chiacchierata cessione del 70% delle quote sono più che maturi e lo sanno anche i protagonisti che, dopo un'estate passata a trattare nei minimi dettagli, saranno costretti a chiudere entro fine mese. Il passaggio di quote dovrà per forza di cose essere siglato entro questi termini per consentire al "portafoglio" di Thohir di ripianare i 70-80 milioni di euro di perdita nell'assemblea dei soci fissata per l'ultima settimana di ottobre.

A Londra dunque si fisseranno gli ultimi aspetti, quelli più operativi, con Moratti che attenderà l'indonesiano per firmare nel terzo incontro della serie. Il patron nerazzurro chiede alcune garanzie: una carica esecutiva per il figlio Angelo Mario, ma anche il potere di veto per la famiglia Moratti su alcune decisioni.