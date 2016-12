Champions League: Copenaghen-Juventus 1-1, Quagliarella risponde al vantaggio di Jorgensen

foto LaPresse Correlati Conte: "Dovevamo stravincere"

Tris di Bayern e City 11:40 - Nel primo match della fase a gironi di Champions, la Juve pareggia 1-1 a Copenaghen al termine di un match a lungo dominato. In Danimarca, la squadra di casa va in vantaggio al 14' con Jorgensen, lesto ad anticipare Chiellini. La squadra di Conte reagisce nella ripresa e trova l'1-1 con Quagliarella (54'), bravo a girare di sinistro un assist di Peluso. I bianconeri spingono fino alla fine a caccia dei 3 punti, ma il portiere danese è decisivo. - Nel primo match della fase a gironi di, la Juve pareggia 1-1 aal termine di un match a lungo dominato. In Danimarca, la squadra di casa va in vantaggio al 14' con Jorgensen, lesto ad anticipare. La squadra direagisce nella ripresa e trova l'1-1 con(54'), bravo a girare di sinistro un assist di. I bianconeri spingono fino alla fine a caccia dei 3 punti, ma il portiere danese è decisivo.

LA PARTITA

Pari all'esordio, come l'anno scorso (2-2 in casa del Chelsea). E, come l'anno scorso, a risultare decisivo è un gol di Quagliarella, che nella ripresa risponde alla rete di Jorgensen arrivata nell'unica occasione per i danesi. Una partita stregata, quella di Copenaghen. Con i bianconeri che impiegano un tempo per sciogliersi ma, poi, nella ripresa vanno all'assalto con 45 minuti d'assedio risultato vano. Un po' per la scarsa precisione dei vari Tevez, Quagliarella, Pogba, Lichtsteiner e Giovinco; un po' per la serata di grazia di Wiland, portiere svedese che respinge l'impossibile.



Il tour de force cominciato sabato a San Siro (sette partite in 22 giorni) condiziona inevitabilmente le scelte di Conte, che in Danimarca si presenta con tre cambi rispetto all'11 schierato con l'Inter. Una novità per reparto: Ogbonna al posto di Barzagli, Peluso anziché Asamoah e Quagliarella per Vucinic. Tanto basta per togliere un po' di solidità dietro e qualche soluzione in attacco. Bonucci, sistemato sul centro-destra dove solitamente c'è Barzagli, garantisce meno copertura ma, soprattutto, non può rendersi utile in fase d'impostazione del gioco. Lì, al centro della difesa, al suo posto c'è Ogbonna, e la differenza appare subito evidente. I bianconeri si affidano alle consuete cavalcate di Lichtsteiner (a destra) ma la strategia, monotona e costante, finisce per diventare prevedibile. Servirebbe un'alternativa a sinistra dove però c'è Peluso, che nel primo tempo bada quasi esclusivamente a coprire.



La situazione si complica dopo un quarto d'ora, quando da una (apparente) innocua punizione nasce il vantaggio del Copenaghen: la difesa bianconera in mischia non riesce a rinviare, Jorgensen brucia Chiellini e da due passi fa secco Buffon. La Juve, più col fisico che con le idee, risponde all'istante. Chiellini sfiora l'1-1 di testa (21'), Pogba - da due metri - ci va vicino pochi secondi dopo. In entrambe le occasioni è miracoloso Wiland, che si salva d'istinto in calcio d'angolo. Svuotato di ogni goccia dopo un primo tempo giocato a un ritmo superiore alle proprie possibilità, il Copenaghen viene travolto nella ripresa dalla tremenda aggressione della Juve. Tevez, dopo sette minuti, si divora il pareggio solo davanti a Wiland. Al 9' Peluso, più propositivo rispetto al primo tempo, va via a sinistra a serve a Quagliarella l'assist per l'1-1. La banda di Conte è una furia. Attacca a destra e sinistra, trova varchi al centro e ci prova da fuori. Lichtsteiner, Pirlo, Vidal, Tevez, Quagliarella, Pogba, Giovinco. Ci provano tutti, fino all'ultimo secondo. Ma il portiere del Copenaghen rispondo a ogni iniziativa regalando il primo punto ai danesi. Mentre a Istanbul il Real vince 6-1 e scappa subito a +2.

LE PAGELLE



Wiland 8 - Nel primo tempo salva la porta su Chiellini e Pogba, nella ripresa tiene in piedi il Copenaghen con almeno altri sei interventi decisivi.



Quagliarella 6,5 - Prima parte anonima, decisamente sotto la sufficienza. Si riscatta nella ripresa con il bel gol che vale l'1-1. Sfiora il vantaggio con un colpo di testa terminato sulla traversa, poi esce per fare spazio a Giovinco.



Pirlo 7 - Ogni azione, ogni idea, ogni iniziativa passa dai sui piedi. Organizza la riscossa, ma anche lui - come tutti - deve fare i conti col portiere di casa.



Pogba 6,5 - A centrocampo domina con il suo fisico, ma al 21' si divora l'1-1 a due metri dalla porta.



Chiellini 5,5 - Non il momento migliore per il Chiello, che dopo l'errore di San Siro si fa anticipare da Jorgensen in occasione del vantaggio danese. Inizio distratto, molto meglio nel secondo tempo. Come il resto dei compagni.



IL TABELLINO



COPENAGHEN-JUVENTUS 1-1

Copenaghen (4-4-2): Wiland 8; Jacobsen 5,5, Sigurdsson 5,5, Mellberg 5,5, Bengtsson 6; Bolanos 6 (34' st Toutouh sv), Claudemir 6 (41' st Margreitter sv), Delaney 5, Braaten 5,5; Jorgensen 6,5, Adi 5,5 (25' st Gislason 5,5).

A disp.: Jensen, Remmer, Kristensen, Cesar Santin. All.: Solbakken 6

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Bonucci 6, Ogbonna 6, Chiellini 5,5; Lichtsteiner 6 (41' st Isla sv), Vidal 6, Pirlo 7, Pogba 6,5, Peluso 6,5 (28' st De Ceglie 6); Quagliarella 6,5 (31' st Giovinco 6), Tevez 6,5.

A disp.: Storari, De Ceglie, Asamoah, Padoin, Llorente. All.: Conte 6

Arbitro: Bebek (Croazia)

Marcatori: 14' Jorgensen (C); 9' st Quagliarella (J)

Ammoniti: Mellberg, Bengtsson (C); Peluso, Lichtsteiner, Vidal (J)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO