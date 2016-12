Milan, Allegri: "Abbiamo solo 13 giocatori disponibili" 

- Sperava in una vigilia diun po' diversa, ma in questi anni diil tecnico livornese ha imparato a fare di necessità virtù: "Per domani avremo 13 giocatori disponibili, ma la cosa importante sarà avere il giusto atteggiamento, non come a Torino. San Siro sarà pieno e questo aiuterà i ragazzi a fare una grande partita". Sugli: "Sono gli stessi dell'anno scorso. Kakà avrebbe dovuto giocare 45'".

Prima della consueta conferenza stampa, Max ha parlato ai microfoni di Milan Channel: "Gli infortuni muscolari di quest'anno sono quasi gli stessi dell'anno scorso, per questo non c'è alcun allarme: un anno fa a settembre si erano fatti male Amelia, Mesbah, Ambrosini e Montolivo. Poi ci sono due menischi, una rotula fratturata e la spalla di Niang: sembra un bollettino di guerra ma i fisioterapisti stanno facendo un ottimo lavoro". Capitolo Kakà: "Mi dispiace, a Torino avevo intenzione di farlo giocare solo un tempo ma purtroppo lo stop di Montolivo ha scombussolato i piani. Ricky ha sentito un dolore che è progredito nel tempo. Il gesto di abbassarsi lo stipendio è stato qualcosa di particolare, si è subito rimesso in gioco". La formazione contro gli scozzesi è quasi obbligata: "Birsa è in dubbio con Robinho, così come Emanuelson con Constant. Gli altri sono Zaccardo, Mexes, Zapata, De Jong, Nocerino, Matri, Balotelli. Emerge poi un particolare sull'infortunio occorso a El Shaarawy nell'allenamento di sabato: "Si è fatto male con un movimento banale a fine allenamento, quando i calciatori fanno quei movimenti da circo come le foche"

A Torino si è vista una squadra molto appesantita: "Quando prepari il preliminare di Champions concentri tutte le energie fisiche e mentali su quelle due partite. La cosa positiva di sabato è che la squadra ha lottato fino alla fine, dobbiamo ripartire da qui. Il Celtic? E' una squadra fisica e molto pericolosa davanti, noi giocheremo con tre attaccanti". Matri, che lo affianca in conferenza, sarà quindi all'esordio da titolare: "Le sue qualità in rosa le ha solo Pazzini - conferma Allegri -. Lo abbiamo preso per le sue peculiarità e a Torino ci ha dato una mano". Anche se è tempo di Champions, non si placa il duello a distanza con la Fiorentina. Ai "dubbi" di Montella il tecnico del Milan risponde così: "Dico solo che Firenze per noi non è un campo fortunato perché Balotelli ci ha preso due giornate e Ibrahimovic tre nell'anno dello scudetto. Il comportamento dei giocatori deve essere sempre consono nei confronti dell'arbitro. Bisogna lasciarli lavorare in pace. Tutti possono sbagliare".

E sempre in tema di polemiche non manca un accenno finale alla rimessa laterale di Torino, che impedito il cambio granata e portato al rigore di Poli: "Non sono stato disonesto: il cambio non era pronto, ho invitato Mexes a fare in fretta perché sono l'allenatore del Milan e il Milan stava perdendo. Se ci fosse stato un giocatore moribondo sarebbe andata diversamente. Le immagini confermano che noi abbiamo avuto un comportamento regolare. Nel post-gara la regola del parlare meno è sempre valida, a freddo si può vedere che le cose sono andate diversamente", ha aggiunto Allegri.