Champions League, Rafa Benitez: "Col Borussia nessun catenaccio"

foto LaPresse Correlati Napoli-Dortmund, un promo da brividi 11:29 - Ottimismo e tranquillità. Così Rafa Benitez si appresta ad affrontare l'esordio in Champions col Napoli. "Il Borussia è una squadra fortissima, ma faremo la nostra partita, cercando di fare le cose che abbiamo fatto bene finora. - ha spiegato il tecnico -. Questo è il calcio: siamo 11 contro 11, se dovremo aggiustare qualcosa, lo faremo, senza catenacci". Giocare in casa sarà un vantaggio. "Il San Paolo sarà importante". - Ottimismo e tranquillità. Cosìsi appresta ad affrontare l'esordio in Champions col Napoli. "Il Borussia è una squadra fortissima, ma, cercando di fare le cose che abbiamo fatto bene finora. - ha spiegato il tecnico -. Questo è il calcio: siamo 11 contro 11, se dovremo aggiustare qualcosa, lo faremo,". Giocare in casa sarà un vantaggio. "".

Mercoledì il suo Napoli inizierà un nuovo progetto in Europa, ma Benitez prima di cominciare vuole ringraziare chi l'ha preceduto: "Se siamo qui, il merito è di chi ha lavorato bene l'anno scorso". Onore a Mazzarri, dunque. Poi subito qualche dettaglio tecnico sul match col Borussia. Sempre con grande realismo. "Cominceremo per attaccare e vincere, ma se durante la gara dobbiamo cambiare lo faremo - ha spiegato Rafa -. Proveremo a fare quello che dobbiamo fare. Per la qualità degli avversari sarà una partita diversa, ma giocando in casa proveremo a imporre il nostro gioco".



Col Borussia qualche cambio in formazione potrebbe esserci, ma è tutto top secret: "Per ogni partita tutti devono essere preparati. E' sicuro che qualcuno cambia. Meglio non dirlo subito perché Klopp mi ascolta!". "Proveremo a giocare come sempre, ma davanti c'è una squadra veloce e concreta - ha aggiunto -. Poi loro sono diversi anni che giocano a memoria, quindi dobbiamo stare attenti. Vedremo".



La sfida si preannuncia difficile non solo sol piano tecnico: "E' una squadra fisicamente fortissima con un'unica idea di gioco da tanti anni". Per Rafa l'obiettivo è fare una gara convincente, per continuare a dare fiducia alla squadra. "Al di là del risultato dobbiamo continuare a crescere - ha detto Benitez -. Se domani vinciamo sarà un po' più facile crescere, ma continueremo in ogni caso la nostra crescita. Oggi loro sono forse la squadre d'Europa più in forma".



Infine un'iniezione di fiducia: "Non abbiamo paura di nessuno, vogliamo far vedere quanto siamo forti. Se giochiamo al cento per cento tutti devono aver paura di noi. Domani serviranno testa e gambe".

BEHRAMI: "SARA' DURA, MA ANCHE LORO CI TEMONO..."

Valeron Behrami prepara la sfida al San Paolo senza timori, ma con il giusto rispetto dell'avversario. "Noi siamo fiduciosi, conosciamo le nostre qualità - ha spiegato -. Il Borussia gioca su ritmi molto alti, lascia pochi spazi e sarà difficile per noi, ma anche loro ci temono e questo è un dato che ci deve dar fiducia". Ma qual è la dimensione del Napoli in Europa? "Dobbiamo approfittare della spinta del San Paolo, che è una forza in più - detto Behrami -. Il girone è difficile, dobbiamo approfittare delle gare in casa". Le tre vittorie di fila in campionato hanno dato fiducia alla squadra e consapevolezza: "E' importante iniziare bene. Queste prime gare sono stati test importanti. E' un cammino lungo e domani abbiamo un test importante per capire a che punto siamo".



Un cammino a cui certamente contribuiranno Higuain e Callejon. "Sono proprio giocatori come loro, tra quelli che sono arrivati, che ci possono dare qualcosa in più dal punto di vista della mentalità, così come l'allenatore - ha precisato ancora il centrocampista del Napoli -. Vengono da club importanti dove si impone la vittoria e ci possono aiutare. Le chiacchiere però le abbiamo fatte già l'anno scorso, cerchiamo di andare avanti passo dopo passo".