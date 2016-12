L'invasore arriva dal cielo: paracadutista fa sospendere il match tra Salisbury City e Chester 

- La partita tra Salisbury City e Chester, di Conference Premier, vive il suo secondo tempo quando dall'alto arriva qualcosa. Non è il premio per la preghiera di qualche calciatore o tifoso a caccia di gol, prodezze o emozioni, ma un uomo in carne ed ossa. Che arriva col, invade il centrocampo e diventa subito il beniamino della folla. I mille presenti allo stadio sono tutti per lui. La scena è sua. E l'arbitro è costretto atra lo stupore dei calciatori e l'entusiasmo della folla.

Un ingresso trionfale. Celestiale, verrebbe da dire. E poi, cosa fa? Il paracadutista, atterrato al centro dell'attenzione - non si sa se per una emergenza o per sua volontà - mantiene un self control da campione del mondo. Chiede scusa ad un calciatore sfiorato dal paracadute, richiude l'attrezzatura ed esce dal campo come fosse una sostituzione. A bordo campo l'ultimo siparietto. Prima le mani al cielo, da dove veniva, per salutare la folla festante. Poi, richiamato dall'assistente di linea (che se la ride), accelera le operazioni di uscita e se ne va. La partita riprende regolarmente. Con un occhio al pallone e l'altro all'insù. Non si sa mai.