Pato attacca il Milan: "Gli infortuni? La colpa era solo dei medici"

Serie A, tutti i big coi cerotti 15:08 - Alexandre Pato spara a zero sul Milan e sui medici rossoneri. In un'intervista al canale brasiliano SportTv, il Papero scarica la colpa dei suoi continui infortuni su MilanLab: "Anche quest'anno al Milan ci sono molti infortunati, dimostrazione che i guai muscolari non erano colpa mia. Io giocavo una partita, mi facevo male, recuperavo e mi infortunavo di nuovo. La colpa è dei medici e dei carichi di lavoro eccessivi per farmi tornare prima in campo".

Al Corinthians, infatti, Pato ha dimostrato di essere fisicamente integro e di aver superato i problemi fisici che ne hanno caratterizzato l'avventura italiana: "Per gli infortuni ho pagato e sto pagando un prezzo che non dipendeva da me. Tutti possono vedere la differenza di quando stavo in Italia ad ora che sono tornato in Brasile". La causa, come detto, sarebbe da attribuire agli eccessivi carichi di lavoro a cui lo staff medico rossonero sottoponeva il brasiliano durante il periodo di recupero: "In Italia il trattamento è diverso da qui. Si lavora molto sul fisico. Si fa piscina, fisioterapia: si finisce a fare il lavoro di 20 giorni in una sola settimana, è normale che il fisico possa non reggere".