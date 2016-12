Parte la Youth League, la Champions dei giovani. C'è anche il figlio di Zidane 

foto LaPresse 12:38 - La struttura è identica, c'è il meglio del calcio e pure qualche nome con un paio di generazioni di fan al seguito. Parte oggi la Youth League, la Champions League dei giovani. Parte, volutamente, insieme alla madre superiore (quella dalle grandi orecchie) dopo aver seminato per strada l'erede: la Nextgen series, sospesa per un anno a causa della mancanza di fondi. La Uefa ha allora preso in mano la situazione. C'è la Coppa, c'è l'attesa perché oltre alla potenziale visione (in alcuni casi certa) di talenti ben sopra la media (può giocare chi è nato dal 95 in poi e milita da almeno due anni nel club), ci sono pure cognomi che pesano tonnellate. - La struttura è identica, c'è il meglio del calcio e pure qualche nome con un paio di generazioni di fan al seguito. Parte oggi la, ladei giovani. Parte, volutamente, insieme alla madre superiore (quella dalle grandi orecchie) dopo aver seminato per strada l'erede: la Nextgen series, sospesa per un anno a causa della mancanza di fondi. La Uefa ha allora preso in mano la situazione. C'è la Coppa, c'è l'attesa perché oltre alla potenziale visione (in alcuni casi certa) di talenti ben sopra la media (può giocare chi è nato dal 95 in poi e milita da almeno due anni nel club), ci sono pure cognomi che pesano tonnellate.

Capitolo calciatori. Sfogli la lista delle partecipanti e ti imbatti in Enzo Fernandez. A leggere così, se sei profano, ci passi sopra. E, invece, il ragazzo ha un pedigree che luccica come l'oro. È il figlio di Zinedine Zidane ed è in buona e folta compagnia. La lista-rookie con dna calcistico a profusione comprende pure la prole di Scholl, Gaudino e Paco Llorente. Facce note, e già viste alla categoria senior - alias Champions - , le trovi pure in panchina. Quella milanista è presidiata da Pippo Inzaghi, che già sente forte il profumo dell'evento. Il suo Milan ospita il Celtic: "Sarà un’esperienza fantastica - dice il tecnico sul sito ufficiale dei rossoneri - .Penso che l’Ajax e il Barcellona, a livello europeo, sono due top club. Sarà un bel banco di prova per i nostri 95 e 96. Mercoledì mi mancherà qualcuno ma il Milan mi ha chiesto di portare qualcuno in prima squadra ma siamo orgogliosi del fatto che andranno in panchina in Champions perché sono ragazzi in gamba”. Inzaghi sponda Milan, Vieira a troneggiare su quella del City. Giusto per non farsi mancare un altro calibro da novanta, nella cui squadra gioca pure l'erede di Messi. Si chiama Angel Pozo, arriva dal Real, ed è la copia spiccicata della Pulce. Il Milan a Sesto San Giovanni contro il Celtic, il Napoli ad Aversa contro i baby fenomeni del Borussia Dortmund. Balzano all'occhio due considerazioni, che poi ti ritrovi nella struttura organizzativa dell'evento. È l'esatta replica under delle gare principali e ciascuna partita va giocata in un raggio di chilometri ristretto dal campo principale: non oltre i 45 minuti di autobus dallo stadio senior (San Siro o San Paolo nel caso di rossoneri e azzurri). Tutto come nei gironi Champions. Poi i sorteggi per gli ottavi e i quarti in gara secca. Final four a Nyon, Svizzera, la patria dell'Uefa.