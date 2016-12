Champions League: Real Madrid, Ancelotti "Abbiamo tutto per vincere la Coppa"

foto LaPresse 10:01 - Martedì sera sarà esordio in Champions League anche per i detentori del Bayern Monaco, impegnati in casa contro il Cska Mosca e, tra le altre, per il Real Madrid di Carlo Ancelotti sul campo del Galatasaray. Per il tecnico emiliano l'obiettivo è quello di conquistare la 'decima' con i merengues: "Abbiamo una squadra di qualità, un'arma buona per disputare al meglio questa competizione. Non sarà facile vincere ma abbiamo grandi motivazioni". - Martedì sera sarà esordio inanche per i detentori del, impegnati in casa contro il Cska Mosca e, tra le altre, per ildisul campo del Galatasaray. Per il tecnico emiliano l'obiettivo è quello di conquistare la 'decima' con i merengues: "Abbiamo una squadra di qualità, un'arma buona per disputare al meglio questa competizione. Non sarà facile vincere ma abbiamo grandi motivazioni".

"Domani giochiamo in uno stadio in cui si sente molto la pressione, in cui il pubblico aiuta tantissimo la squadra di casa - ha aggiunto Ancelotti - Sarà un test molto buono per noi, per misurare la nosra personalità. Terim è un allenatore che ha esperienza e competenza, ha fatto grandi cose e con lui ho un bel rapporto. Con la Champions League ho un feeling molto speciale, è la competizione più bella del mondo e sono emozionato". Tra i pali a Istanbul ci sarà Casillas, portiere 'da Champions': "Lo vedo tranquillo, sono sicuro che farà una grande partita. Ha le capacità per superare la pressione". Infine sul rinnovo di Cristiano Ronaldo: "Per il mondo madridista è un'ottima notizia, il Real potrà giocare per molti anni con il giocatore più importante del mondo. Cristiano adesso sarà ancora più motivato".



Tempo di debutto in Champions anche per Guardiola con il Bayern. Il tecnico dei bavaresi non è preoccupato delle critiche interne: "Sammer è una persona molto importante per noi - ha detto alla vigilia della gara contro il Cska - Sono stato abituato già a Barcellona a giocare sempre con moltissima pressione addosso. In Spagna se un dirigente dice certe cose vuol dire che c'è un problema grave, invece qui in Germania è normale. Per me l'importante è che la squadra mi segua e che sia con me". Sulla sfida contro i russi: "Come tutte le squadre russe sono difficili da affrontare. Servirà una grande gara per vincere".