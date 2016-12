Serie A: Parma-Roma 1-3, i giallorossi in vetta alla classifica

LA PARTITA

Non era in vetta dall'aprile 2010, prima di quella gara maledetta con la Sampdoria che le costò il quarto scudetto della sua storia. A distanza di oltre tre anni (e parecchie ere calcistiche), la Roma si arrampica in testa alla classifica, aggancia il Napoli e dà una scossa al campionato. E' vero, sono passate appena tre giornate e qualunque volo pindarico sarebbe fuori luogo. Ma, almeno questo, le brutte contestazioni estive sembrano cancellate, così come il malumore per un mercato in uscita un po' eccessivo. Garcia, invece, dà prova delle sua bravura e dimostra di aver assemblato in poco tempo una squadra vera: fresca, attenta, predisposta al sacrificio e capace di portare a casa gare impegnative – come quella col Parma – e risultati importanti.

L'avvio di partita è tonico e incoraggiante, molto più dell'ultima Inter-Juve, tanto per citarne una. Parma e Roma giocano a viso aperto, puntando sul repertorio migliore. La squadra di Garcia è brava in ripartenza e abile nello stretto. Al 19', da una splendida "composizione" in mezzo al campo, nasce un tiro di Totti che Mirante riesce a trattenere. Ma più in generale la squadra dà ampia dimostrazione di aver assorbito lo stile di gioco dell'allenatore e fino alla mezz'ora se la cava benone, alternando possesso palla e inserimenti. Da uno di questi nasce l'occasione migliore: Maicon legge alla perfezione il filtrante di Pjanic, ma una volta in area conclude sull'esterno della rete. Il Parma è ordinato, compatto fra i reparti e rinvigorito dall'ottimo lavoro sporco di Gargano. Cassano, nella classica posizione di regista alto, si dedica allo "smistamento palloni", ma l'assist – il più bello e il più importante – arriva da Cassani, con la "i" finale, che serve Biabiany per una torsione di testa da centravanti puro: l'1-0 sblocca la partita e l'ex interista, fino a quel momento preso un po' di mira da Donadoni per alcune carenze tattiche. Il gol ribalta le sorti del match e toglie qualche certezza di troppo alla Roma, soprattutto alla difesa, che pochi minuti dopo rischia di capitolare ancora. Ma Amauri non arriva sull'assist di Biabiany.

Bastano pochi giri di lancette, invece, per capire come andrà la ripresa. La Roma parte fortissimo e il miglior Pjanic d'annata serve Florenzi sulla corsa, nella difesa sguarnita: botta di prima e gol del pari. La personalità viene fuori col passare dei minuti e riesce a sopraffare un Parma a tratti meraviglioso per disciplina e corsa. Al 25' Strootman approfitta però della seconda dormita della difesa di Donadoni – con Gobbi che sbaglia il fuorigioco – recapitando a Totti un assist da sfruttare a tutti i costi. Mirante è spiazzato e il sorpasso servito. Il Pupone, reduce da una partita di altissimo livello, torna a segnare in trasferta dopo quasi un anno: l'ultima volta era successo proprio a Parma, nell'ottobre del 2012. Garcia non vuole creare scompensi e lo toglie dal campo quasi stremato, come avvenuto poco prima per Florenzi. E così scopre la ritrovata vena di Gervinho, che dopo aver spaziato a destra e a manca, fugge via in contropiede e si guadagna un rigore sacrosanto, con la benedizione di Strootman che piega Mirante e chiude la partita. Game, set and match: la Roma c'è, il campionato ha ritrovato una sicura protagonista.