Champions League: Juve, Conte "Saremo l'outsider, umili ma determinati"

foto LaPresse Correlati In Danimarca col mini turnover

Tevez alla ricerca del gol perduto

A Copenaghen anche il presidente Agnelli 10:50 - "Dove mettiamo la Juve nella griglia Champions? Tra le squadre che possono essere l'outsider". Così Antonio Conte alla vigilia dell'esordio europeo contro il Copenaghen. "Sappiamo bene che è una competizione affascinante ma molto difficile - ha detto in esclusiva a Sportmediaset - La affronteremo con umiltà ma anche con determinazione e spero che un anno di esperienza in più ci porti dei benefici. Cercheremo di sognare il più a lungo possibile". - "Dove mettiamo lanella griglia? Tra le squadre che possono essere l'outsider". Cosìalla vigilia dell'esordio europeo contro il. "Sappiamo bene che è una competizione affascinante ma molto difficile - ha detto in esclusiva a Sportmediaset - La affronteremo con umiltà ma anche con determinazione e spero che un anno di esperienza in più ci porti dei benefici. Cercheremo di sognare il più a lungo possibile".

"Il nostro giudice supremo sarà il campo - ha detto ancora Conte in esclusiva ai microfoni di Carlo Landoni - L'anno scorso abbiamo fatto un'ottima Champions poi abbiamo avuto la sfortuna di trovare la squadra più forte. Affronteremo questa competizione con sano realismo. Sappiamo chi siamo e il percorso che abbiamo fatto in Italia, adesso vogliamo ripeterci anche in Europa con la consapevolezza che ci vorrà del tempo. Le vittorie si costruiscono nel tempo con il lavoro, l'organizzazione e la crescita di tutti i calciatori. E anche con un po' di fortuna. Sappiamo dove vogliamo arrivare. Farò turnover ma Pirlo giocherà". E ancora in conferenza stampa: "Il nostro girone è bello: c'è il Real Madrid che segue la decima Champions e ogni anno spende tanti soldi per giocatori e allenatori per riuscire finalmente a conquistarla. A loro spetta il diritto di favoriti. Poi per il secondo posto ci sono la Juve e il Galatasaray".



BUFFON: "VINCERE LA CHAMPIONS E' IL SOGNO DI TUTTI"

"Vincere la Champions League è un sogno che condivido con tutti alla Juventus: tifosi, società e compagni". Parola di Gigi Buffon nella conferenza stampa della vigilia. "Sono curioso di vedere se saremo capaci di continuare nel segno dell'anno scorso continuando a migliorarci - ha proseguito il portiere della Juve - La dirigenza in estate ha rafforzato la squadra, adesso tocca a noi calciatori dimostrarlo sul campo"