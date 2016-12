Napoli, Benitez: "Rispettiamo il Borussia ma a questo Napoli piacciono le sfide" 

foto LaPresse Correlati Napoli-Dortmund: un promo da brividi, guarda

Hamsik: "Voglio lo scudetto e il record di Maradona" 18:30 - Avanti senza paura. Rafa Benitez avverte il Dortmund, avversario del Napoli nell'esordio in Champions League: "Affronteremo la squadra vice campione d’Europa e prima in classifica nella Bundesliga. Un club consolidato, che ha lavorato con lo stesso allenatore negli ultimi sei anni. Una squadra che noi rispettiamo al massimo, ma a questo Napoli piacciono le sfide". Contro i tedeschi il tecnico vuole "confermare la crescita, al di là del risultato". - Avanti senza paura.avverte il, avversario del Napoli nell'esordio in Champions League: "Affronteremo la squadra vice campione d’Europa e prima in classifica nella Bundesliga. Un club consolidato, che ha lavorato con lo stesso allenatore negli ultimi sei anni. Una squadra che noi rispettiamo al massimo, ma a questo Napoli piacciono le sfide". Contro i tedeschi il tecnico vuole "confermare la crescita, al di là del risultato".

L'allenatore spagnolo ha espresso soddisfazione per l'avvio dei suoi: "Sono molto contento per il nostro percorso, perché contro l'Atalanta abbiamo visto una squadra, un gruppo di giocatori, che continua a crescere". Gli azzurri sembrano aver già assimilato i suoi dettami: "Abbiamo dimostrato una mentalità offensiva, cercando il risultato con un gioco basato su un possesso di palla efficace, subendo poche reti e marcandone nove in tre partite".