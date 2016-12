Lewandowski sfrontato: "Non temo il San Paolo"

foto LaPresse 17:35 - L'esordio in Champions del Napoli con Benitez in panchina è di quelli terribili: subito inizio in salita con i vice campioni d'Europa del Borussia. La vigilia del match è già carica di motivi che si spiegano da soli e in più il bomber polacco Robert Lewandowski ci mette il carico da 90: "Non sono preoccupato del San Paolo. C’è rispetto ma in campo saremo 11 contro 11. Spero di poter vincere per dare un segnale nel girone fin dalla prima gara". - L'esordio indelconin panchina è di quelli terribili: subito inizio in salita con i vice campioni d'Europa del. La vigilia del match è già carica di motivi che si spiegano da soli e in più il bomber polacco Robert Lewandowski ci mette il carico da 90:. C’è rispetto ma in campo saremo 11 contro 11. Spero di poter vincere per dare un segnale nel girone fin dalla prima gara".

Lewandowski, autore di una doppietta nell'ultima gara di Bundesliga contro l'Amburgo ha poi commentato il momento della sua squadra: "Abbiamo giocato davvero bene dopo il 2-2, ho pensato che avremmo potuto fare anche più gol ma naturalmente siamo felici del risultato. Ora arriva la Champions League. Affrontiamo il Napoli che è una buona squadra, ma mi auguro di prendere i tre punti".