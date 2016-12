Fiorentina, terminata la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Mario Gomez

foto LaPresse 18:34 - E' meno grave del previsto l'infortunio al ginocchio destro rimediato da Mario Gomez durante il match con il Cagliari. La risonanza magnetica a cui lunedì è stato sottoposto il tedesco ha confermato una "lesione distrattiva di secondo grado del legamento collaterale mediale". La novità, però, riguarda i tempi di recupero: il tedesco - spiega il comunicato della Fiorentina - dovrebbe tornare in campo tra 6-7 settimane. - E' meno grave del previsto l'infortunio al ginocchio destro rimediato dadurante il match con il. La risonanza magnetica a cui lunedì è stato sottoposto il tedesco ha confermato una "lesione distrattiva di secondo grado del legamento collaterale mediale". La novità, però, riguarda i tempi di recupero: il tedesco - spiega il comunicato della Fiorentina - dovrebbe tornare in campo tra

Ecco il comunicato della Fiorentina: "Gli accertamenti eseguiti in data odierna al calciatore Mario Gomez hanno confermato una lesione distrattiva di II° grado del legamento collaterale mediale del ginocchio. Applicato un tutore specifico per 2 settimane, l’atleta inizierà un programma riabilitativo per la graduale ripresa dell’attività sportiva, con una prognosi complessiva di 6-7 settimane".



Mario Gomez è stato sottoposto a risonanza magnetica al Cto di Careggi, dove l'esame è durato 45 minuti ed è stato curato da uno staff di cinque medici. "Grazie per il supporto", le prime parole dell'ex attaccante del Bayern, che fortunatamente non dovrà rimanere fuori tre mesi come all'inizio si temeva. Il tedesco, comunque, non rientrerà prima di fine ottobre e salterà certamente i match di campionato con Atalanta, Inter, Parma, Lazio e Juve. Possibile un recupero per Chievo-Fiorentina del 27 ottobre. Per quanto riguarda l'Europa League, la Viola dovrà fare a meno del centravanti nelle prime tre gare del girone contro Pacos Ferreira, Dnipro e Pandurii.



Gli accertamenti a cui è stato sottoposto Cuadrado hanno invece "confermato la lussazione acromion-claveare di II° grado con sollecitazione della capsula articolare". Il colombiano, spiega la Fiorentina, starà fuori tre settimane.