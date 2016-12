Tevez alla ricerca del gol perduto in Champions League 

16:24 - Contro l'Inter lo ha solo sfiorato, giusto un minuto dopo il pareggio di Vidal. Partita senza gol di Carlitos Tevez. Nel suo piccolo, considerate supercoppa e prime due giornate, è una delle notizie uscite da San Siro così come lo è il primo pareggio della Juve. Ci si era in parte abituati all' esultanza, alla maglia da far leggere con orgoglio, al ringraziamento finale. Ci saranno tante altre occasioni, altre possibilità. Anzi ce ne sarebbe già una domani sera a Copenaghen, in Europa, in Champions League. Il terreno dei sogni per espressa dichiarazione della Juve che per provare a realizzarli ha chiamato proprio lui.

Attenzione allora alla data, 7 Aprile 2009 e ai colori. Quello al Porto su assist di tacco di Rooney è il suo ultimo gol in Champions e sostanzialmente in Europa perché con il City, considerando anche l' Europa League, non ha mai segnato in 13 presenze. Sei i gol con lo United in 21 partite dei due anni precedenti per un totale che non è così confortante in numeri che di rimando potrebbe diventare stimolo personale in più senza però che diventi ossessione magari a scapito dell' interesse di squadra. In quel caso l' avversario più difficile se non impossibile da superare sarebbe questo qui.



GIANNI BALZARINI