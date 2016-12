Real Madrid, ecco quanto prenderà davvero Cristiano Ronaldo

foto LaPresse

15:31

- Dopo tutto quello che è successo sui numeri del trasferimento diera inevitabile che scoppiasse ilgalattico come quello di, rinnovo tormentato visto che si è passati nel giro di un anno dai propositi di fuga da Madrid del portoghese alle gelosie per i centouno virgola cinque milioni del cartellino di Bale, che hanno ritardato l'accordo. Su quanto guadagnerà Cristiano Ronaldo i media spagnoli si sono scatenati: si va dai 21 milioni netti annuali spacciati daai 15 di Cadena Ser passando per i 18 dee i 17 di. Le cifre più alte sono figlie di interessate veline del procuratore di Cristiano Ronaldo, Mendes, impegnato a sbandierare i suoi meriti e a dimostrare di aver fatto del suo assistito il più pagato al mondo, più di Messi e di chiunque altro . Fonti interne al- ufficiose ma non ufficiali - parlano di un altro scenario: si passerebbe dagli attuali dieci milioni a tredici fissi con una serie di variabili molto abbordabili sul rendimento individuale del giocatore che gli consentirebbero comodamente di arrivare a quindici, più altri due milioni legati ai trofei del club che farebbero lievitare l'ingaggio a diciassette, come dire se gli va male guadagnerà 35.616 euro netti al giorno, se gli va di lusso arriverà a prenderne 46.575 al giorno senza contare i guadagni dei diritti d'immagine, di cui ha diritto a una quota del 40%