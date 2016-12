Sampdoria, Garrone furioso dopo il derby perso: "Siamo stati umiliati, sono molto arrabbiato"

foto LaPresse Correlati Genoa, 3 sberle ai cugini: la Samp crolla

Le foto del trionfo rossoblu 15:53 - La pesante sconfitta subita nel derby non è andata giù a Edoardo Garrone, che il giorno dopo non le manda a dire alla propria squadra. "I nostri tifosi non meritano un'umiliazione del genere - tuona il presidente della Sampdoria -. Sono molto arrabbiato, parleremo con i giocatori e col tecnico, perché anche lui credo abbia delle responsabilità in una partita giocata così male. La squadra è stata piatta nello spirito e questo non va bene". - La pesante sconfitta subita nel derby non è andata giù a, che il giorno dopo non le manda a dire alla propria squadra. "I nostri tifosi non meritano un'umiliazione del genere - tuona il presidente della-. Sono molto arrabbiato, parleremo con i giocatori e col tecnico, perché anche lui credo abbia delle responsabilità in una partita giocata così male. La squadra è stata piatta nello spirito e questo non va bene".

Garrone è un fiume in piena: "La Samp non ha mai giocato. Mi aspettavo una reazione veemente dopo lo svantaggio, invece è stata una squadra piatta nello spirito e nel gioco. Sono arrabbiato per l'atteggiamento molle, e questo non va bene soprattutto in una partita sentita come il derby. Le colpe di Delio Rossi? Non entro nel tecnico e nel tattico, però se una squadra gioca così male qualche ragione ci deve essere e proprio per questo chiederò che mi venga spiegato il motivo e pretenderò che ci sia una reazione immediata".



Dopo tre partite di campionato, la Samp è ancora a secco di vittorie e ha conquistato un solo punto: "Bisogna lavorare e migliorare, io sono convinto che questo sia un organico in grado di raggiungere una salvezza tranquilla anche se il campionato sarà duro e difficile".