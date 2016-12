Serie A: Sampdoria-Genoa 0-3, i rossoblù dominano il derby

foto LaPresse Correlati Le foto del derby 10:24 - Nel posticipo della terza giornata di campionato, il Genoa domina il derby e stende la Sampdoria con un netto 3-0. Partita mai in discussione, con i rossoblù che dopo nove minuti sono già avanti grazie a un gran destro dell'ex milanista Antonini. Nella ripresa, al 50', arriva il 2-0 firmato da Calaiò, servito puntualmente da Vrsaljko. Il tris è opera di Lodi (66'), letale con un calcio di punizione dal limite dell'area. - Nel posticipo della terza giornata di campionato, ildomina il derby e stende lacon un netto 3-0. Partita mai in discussione, con i rossoblù che dopo nove minuti sono già avanti grazie a un gran destro dell'ex milanista. Nella ripresa, al 50', arriva il 2-0 firmato da Calaiò, servito puntualmente da. Il tris è opera di(66'), letale con un calcio di punizione dal limite dell'area.

LA PARTITA

Freddo e lucidissimo, come il migliore degli 007. Nel derby delle spie, con il preparatore dei portieri della Primavera genoana beccato venerdì - in incognito - a Bogliasco, il Grifone torna a vincere la stracittadina (non succedeva dall'8 maggio 2011) e lo fa sfruttando ogni dettaglio, esitazione ed errore blucerchiato.



L'avvio stagionale di entrambe, certo, non favoriva lo spettacolo. Un punto in due partite la Samp, zero il Genoa (più la sconfitta in Coppa Italia). Ed ecco che la strategia di Delio Rossi e Liverani, guarda caso, appare subito la medesima: difesa a tre rigida; esterni più propensi a difendere; centrocampo ruvido e coppia d'attacco più impegnata a pressare in fase di non possesso che a creare occasioni per segnare. A Marassi, nel primo tempo, l'intensità espressa vale certamente il derby della Lanterna, lo spettacolo un po' meno. Eppure le premesse non sono niente male: al 9', l'ex milanista Antonini infila di destro (al volo) un cross da destra di Biodini. La Samp, colpita così presto, non ha la capacità di reagire all'istante, permettendo al Genoa di creare una doppia linea davanti a Perin, che per la prima volta in stagione termina il match senza subire reti.



Eder e Gabbiadini, davanti, non creano alcuna ansia agli esperti Gamberini, Portanova e Manfredini. Solo a inizio ripresa sembra che la Samp possa abbozzare, in qualche modo, una reazione. L'atteggiamento pare più propositivo, ma al 5' il Genoa vola sul 2-0 con una perfetta triangolazione Gilardino-Vrsaljko-Calaiò, con quest'ultimo che finalizza un assist da destra dell'esterno croato. Il derby, in sostanza, termina qui, dopo 50 minuti in cui la Samp non riesce mai a tirare verso la porta di Perin. E a metà ripresa c'è gloria anche per Lodi, che su punizione beffa Da Costa sul proprio palo dopo un fallo subìto da Gilardino al limite dell'area. I blucerchiati crollano senza reagire, mostrando una debolezza mentale oltre che fisica. Una spia, forse, farebbe comodo anche a Delio Rossi.

LE PAGELLE



Da Costa 5 - Sul primo gol arriva in ritardo di una frazione di secondo, anche se certo la responsabilità non è sua. Sulla punizione di Lodi, invece, si fa colpevolmente sorprendere sul proprio palo.



Gabbiadini 5 - E' lui il grande bocciato del derby. Mai un lampo, mai un sussulto, mai qualcosa che possa accendere i compagni o impensierire i rivali.



Antonini 7 - Gol all'esordio nel Genoa, in un derby, con un destro al volo da bomber di razza. La rivincita più bella dopo mesi in cantina.



Portanova 6,5 - Leader indiscusso della difesa genoana. Nessuna sbavatura in 90 minuti, dà sicurezza a tutta la squadra.

IL TABELLINO



SAMPDORIA-GENOA 0-3

Sampdoria (3-5-2): Da Costa 5; Gastadello 5,5, Palombo 5, Costa 5,5; De Silvestri 5, Obiang 6, Krsticic 5,5, Bjarnason 5,5 (1' st Soriano 5,5), Regini 5,5 (22' st Sansone 5,5); Eder 5,5 (31' st Pozzi sv), Gabbiadini 5.

A disp.: Fiorillo, Castellini, Mustafi, Barillà, Berardi, Gentsoglou, Rodriguez, Salamon, Renan, Pozzi. All: Rossi 5

Genoa (3-5-2): Perin 6; Gamberini 6 (24' st De Maio 6), Portanova 6,5, Manfredini 6; Vrsaljko 6,5, Biondini 6, Lodi 6,5, Matuzalem 6 (20' st Cofie 6), Antonini 7 (27' st Santana sv); Calaiò 6,5, Gilardino 6.

A disp.: Donnarumma, Bizzarri, Blaze, Kucka, Fetfatzidis, Bertolacci, Stoian, Konate, Centurion. All: Liverani 6,5

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 9' Antonini (G), 5' st Calaiò (G), 21' st Lodi (G)

Ammoniti: Manfredini, Gilardino, Perin (G); Regini, Krsticic, Costa, Soriano, Pozzi (S)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO