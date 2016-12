Premier League, Sunderland: Di Canio chiede all'arbitro di essere espulso

foto LaPresse 18:17 - Le prime gare di Premier non stanno certo andando alla grande, ma arrivare a chiedere all'arbitro di essere espulso forse è troppo. Solo ad un personaggio estroso come Paolo Di Canio poteva venire in mente una cosa simile, e nel corso della sconfitta patita dal suo Sunderland contro l'Arsenal è andata proprio così. "Ho detto io ad Atkinson di buttarmi fuori", le parole dell'ex attaccante della Lazio al termine della partita. - Le prime gare dinon stanno certo andando alla grande, ma arrivare a chiedere all'arbitro di essere espulso forse è troppo. Solo ad un personaggio estroso comepoteva venire in mente una cosa simile, e nel corso della sconfitta patita dal suocontroè andata proprio così. "Ho detto io ad Atkinson di buttarmi fuori", le parole dell'ex attaccante della Lazio al termine della partita.

Questa la spiegazione dell'episodio fornita da Di Canio: "Atkinson è venuto da me e mi ha detto che se continuavo così mi avrebbe mandato in tribuna. Io gli ho risposto che doveva farlo se voleva fare per bene il suo lavoro. A quel punto lui mi ha preso sul serio e mi ha espulso. Diciamo solo - ha concluso il tecnico del Sunderland - che la prossima volta non inviterò più l'arbitro ad espellermi".