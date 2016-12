Icardi, la Juve e Lionel Messi 

- Venti: sono gli anni di. Cinque: sono iche si porta appresso (dicono: ma sarà vero?). Quattro: sono i gol che ha segnato allain tre sfide (due vittorie e un pareggio). E da primato sono le sue scorribande calcistiche: ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia dellain Samp-Genoa 3-1 il 18 novembre 2012; ha siglato la sua prima doppietta in Juve-Samp 1-3 del 6 gennaio scorso; il 27 gennaio in Samp-Pescara 6-0 ha firmato addirirrura unail 18 maggio al congedo del campionato Samp-Juve 3-2 e ancora una prodezza. Ora, al secondo approccio con Mazzarri, rieccolo al gol del sogno interista, contro la corazzata bianconera. "".

La sera di San Siro gli ha reso il tributo che sognava:o ha utilizzato poco, e con meticolosa perizia: un pezzo di partita nel finale di Inter-Genoa, si era sullo 0-0, e non per caso appena entrato Icardi ha colpito unae poi i nerazzurri hanno segnato due gol; un pezzo di partita nel finale di Inter-Juve, e gli sono bastati cinque minuti per fare secco. "Un gol speciale, che mi ha riempito di gioia. Imparo, cerco di cogliere i segreti di Palacio, di Milito. Mi sento bene e so che devo migliorare e stare tranquillo".

Un posto in prima squadra arriverà? C'è Palacio, titolare. Ci sarà presto Milito. Alvarez si è ritagliato uno spazio sicuro. C'è Mauro Icardi al quale capitano Zanetti ha rivolto queste parole: "Il futuro dell'Inter è nelle sue straordinarie doti di attaccante". Non sono parole gratuite. Dai cinque telefonini (ripetiamo: sarà vero?), uno deve aver registrato l'sms di Leo Messi -suo amico, concittadino di Rosario ed estimatore- che l'aveva fatto arrivare nel 2008 fra i giovanissimi del Barcellona. Lo dirà, Mauro, se ne avrà voglia dopo la mattinata trascorsa intorno a piazza Duomo, a spasso e a pranzo a postare qualche foto della sua nuova avventura interista.

E la sera, in... trasferta. "Si va a Marassi, c'è il derby". Già, quel derby che dieci mesi fa lo aveva visto fra gli eroi della sfida, prima rete in serie A e Genoa battuto 3-1. Per ribadire che lui tiene alle cose importanti e altisonanti. E anche agli amici e compagni sampdoriani.