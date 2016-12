Fiorentina, tegola Mario Gomez: out 2-3 mesi

foto LaPresse 10:46 - Brutta tegola in casa Fiorentina. E' più grave del previsto l'infortunio capitato a Mario Gomez nel secondo tempo della partita pareggiata contro il Cagliari, dopo uno scontro con Agazzi. Gli esami a cui si è sottoposto il tedesco hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale, che costringerà il giocatore a stare lontano dal campo dai 2 ai 3 mesi. Per Cuadrado lussazione acromioclaveare alla spalla. - Brutta tegola in casa. E' più grave del previsto l'infortunio capitato anel secondo tempo della partita pareggiata contro il, dopo uno scontro con Agazzi. Gli esami a cui si è sottoposto il tedesco hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale, che costringerà il giocatore a stare lontano dal campo dai 2 ai 3 mesi. Perlussazione acromioclaveare alla spalla.

Dopo essere stato visitato al CTO din Firenze, lunedì Mario Gomez sarà sottoposto a risonanza magnetica per capire che tipo di lesione ha subito. In caso di lesione di secondo e terzo grado (in funzione della percentuale di fibre interessante) è probabile l'intervento chirurgico. Lo stop potrebbe allungarsi fino a 6 mesi. In caso di lesione di primo grado serviranno dalle 4 alle 6 settimane.