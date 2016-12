Montella, una furia con l'arbitro 

foto LaPresse

16:17

- Ila fine partita: Fiorentina-Cagliari, immagini tivu:discute animatamente con l'arbitrofino all'ingresso del sottopassaggio.mette una mano sulla spalla del suo allenatore. La rabbia è tanta. Il tecnico, ai microfoni, a proposito del cartellino rosso a Pizarro.'che cazzo fai'. Non commento mai le decisioni degli arbitri e vorrei attenermi, ma serve uniformità ela diversità di comportamenti sui giocatori. In campo si vedono gesti e parole peggiori". Vincenzo Montella si sfoga in tv dopo l'1-1 tra Fiorentina e Cagliari finita a nervi tesi e con l'espulsione di cileno per proteste. "Mi sono arrabbiato perché serve uniformità- ha detto il tecnico- L'ho detto già agli arbitri nel corso degli incontri che abbiamo avuto, e sono deluso".