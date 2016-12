Psg, ecco le regole sul contratto dei calciatori

foto LaPresse

- E' molto simile ad un codice etico da mantenere fuori dal campo quello che ilsottopone ai propri calciatori al momento della firma del contratto. Il quotidiano francese Le Parisien ha svelato nell'edizione odierna le regole presenti sul contratto dei calciatori parigini, e non mancano le sorprese:e gentilezza nei confronti dei tifosi."Il giocatore - si legge tra le clausole del contratto standard sottoposto ai giocatori del Psg - s'impegna inoltre ad astenersi, di fronte alla stampa, da critiche e commenti negativi relativi alla gestione del club, alle scelte dell'allenatore, al resto della squadra e al pubblico".Tutte le attrezzature sportive, a parte scarpette e guanti da portiere, devono inoltre essere firmate. Si chiude infine con il divieto di scommettere in prima persona o di affidare a terzi scommesse sulle gare del Psg e con l'obbligo di non giocare a calcio o di cimentarsi in altri sport senza l'assenso della dirigenza parigina. In fondo, di fronte agli stipendi di, si può anche scegliere di rinunciare a qualcosa.