Bayern Monaco, Sammer critico: "Squadra senza fantasia"

foto LaPresse 18:48 - Il Bayern di Guardiola vince ma non convince. E il ds dei bavaresi Matthias Sammer torna a criticare la squadra. "Il nostro gioco è stato un po' letargico e abbiamo giocato un calcio senza fantasia - ha tuonato - Dobbiamo scuoterci, siamo troppo rilassati dopo aver vinto cinque titoli negli ultimi quindici mesi e dopo che Ribery è stato nominato miglior giocatore in Europa. Quel ciclo è finito, ripartiamo da zero. Possiamo fare meglio". - Ildi Guardiola vince ma non convince. E il ds dei bavaresitorna a criticare la squadra. "Il nostro gioco è stato un po' letargico e abbiamo giocato un calcio senza fantasia - ha tuonato - Dobbiamo scuoterci, siamo troppo rilassati dopo aver vinto cinque titoli negli ultimi quindici mesi e dopo che Ribery è stato nominato miglior giocatore in Europa. Quel ciclo è finito, ripartiamo da zero. Possiamo fare meglio".

Le parole di Sammer prendono di mira non Guardiola ma i giocatori, accusati di nascondersi proprio dietro il nuovo allenatore. "Ogni giorno è Pep di qua, Pep di là - ha aggiunto il dirigente del Bayern dopo il successo in Bundesliga sull'Hannover - Questa è l'unica cosa che facciamo". Martedì sera il Bayern Monaco farà il suo esordio in Champions League ospitando il CSKA Mosca in qualità di detentore del trofeo.