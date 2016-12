Serie A: Fiorentina-Cagliari 1-1, i viola non agganciano la vetta

LA PARTITA

Nessuna beffa, nessuno sgarbo: a parte le arrabbiature per un calcio di rigore non concesso a Giuseppe Rossi in pieno recupero, la Fiorentina ha poco da recriminare per un pareggio che le tarpa le ali. I Viola giocano sicuramente la peggior partita della stagione e - forse - una delle peggiori negli ultimi due anni. E il risultato, che per Montella è sempre frutto di una manovra esaltante e corale, non arriva. Una piccola prova di maturità fallita dato che la Viola si era comunque trovata in vantaggio fino a una manciata di secondi dal triplice fischio. Poi, ecco Pinilla, entrato in campo quasi per azzardo (al posto di Cossu sul punteggio di 0-0) e divenuto in pochi attimi l'incubo del Franchi. Basta un colpo di testa poderoso, su cross immacolato di Ibarbo, a spegnere l'euforia dello stadio, che già sperava di guardare tutti dall'alto verso il basso dopo sole tre partite. Di partite ne serviranno ancora tante per permettere alla Fiorentina di consolidare la sua forza e tramutare in cinismo tutte le occasioni possibili. Poi servirà anche un po' di fortuna: gli infortuni in serie di Cuadrado (al secondo stop stagionale) e Gomez tolgono tantissimo in termini di qualità e finalizzazione.

Il colombiano che, come i compagni, nel primo tempo è controllato a vista da Murru e non trova sbocchi, esce alla mezz'ora per un problema alla spalla. Supermario, invece, si accomoda in barella al 3' della ripresa, dopo la prima occasione ghiotta transitata dai suoi piedi. Movimento innaturale del ginocchio e qualche lacrima, ma per fortuna il tedesco esce dal campo sulle sue gambe. Detto questo, la Fiorentina è lenta, priva di fantasia. Le uniche emozioni sorgono con le accelerazioni di Rossi e muoiono lì. I numeri di Borja Valero in mezzo al campo sono un cimelio per i fotografi. Il Cagliari è attento e ordinatissimo e al 43' crea una clamorosa palla gol da azione d'angolo: spizzata di Conti e colpo di testa alto di un metro di Astori. Il primo tempo è racchiuso anche nel numero dei tiri in porta: zero.

Nella ripresa le squadre si allungano un po', si creano gli spazi e la prima parata di Agazzi arriva al 59' su un calcio di punizione del solito Pepito. I sardi reagiscono con un tiro al volo di Nainggolan che fa la barba al palo e con un paio di contropiede non sfruttati da Sau che gridano vendetta. Così, quando la difesa si addormenta, ecco Borja Valero sbucare in piena area: anticipo su Agazzi e gol del vantaggio. Buono il cross di Ambrosini, buono il tocco di Rossi, buono tutto. Il Cagliari è ferito nell'orgoglio e non reagisce fino all'89', quando Ibarbo va via bene sulla destra e lascia partire un cross perfetto, che Pinilla indirizza nell'angolino non coperto abbastanza da Neto. Nel finale c'è spazio anche per un po' di far west: Murru travolge Rossi in area ma l'arbitro non dà rigore, Pizarro si fa cacciare per proteste poco ortodosse nei confronti dell'arbitro. Ma la sostanza non cambia: la Fiorentina butta al vento una buona occasione per far classifica. Non sarà di certo l'ultima.