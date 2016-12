Milan, emergenza infortuni: Montolivo è l'ultimo della lista 

- Nemmeno il tempo di digerire il pareggio di Torino, che allontana ulteriormente i rossoneri dalla vetta della classifica, che il Milan deve fare i conti con l'emergenza Champions. Già alle prese con un'infermeria decisamente affollata, la rosa di Allegri è uscita con le ossa rotte dall'anticipo di campionato in cui ha perso Montolivo, out 5 settimane per una "lesione al bicipite femorale della coscia sinistra",(ematoma) e, forse,

E proprio il brasiliano è la grande incognita di casa Milan. Il punto, più o meno, è questo. Ricky ha preso una botta alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il campo. Prima di uscire, però, tentando di superare il dolore, avrebbe forzato l'adduttore procurandosi un problemino muscolare tutto da valutare. Un problema che preoccupa e che, per il momento, lo ha costretto a saltare l'allenamento di ieri. Fatto sta che, mentre dal clan rossonero fanno trapelare poco niente, Kakà sarà sottoposto a esami più approfonditi nelle prossime ore e solo allora si capirà se e quanto dovrà stare fermo.



Ovvio, però, che un suo utilizzo contro il Celtic mercoledì sera diventa improbabile. Anche nella migliore delle ipotesi (affaticamento? contrattura?), rischiare un giocatore così importante ma anche in ritardo di condizione sarebbe un azzardo utile solo a compromettere la sua stagione. Ergo, niente Celtic, a sensazione.



Niente Celtic anche per Poli, per cui la diagnosi è "ematoma al quadricipite destro, generato da una forte contusione". Niente di grave, ma abbastanza per fargli saltare la Champions. A meno che l'ematoma non si riassorba nel giro di 24 ore.