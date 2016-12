Milan, Massimiliano Allegri: "Abbiamo giocato male, dobbiamo ritrovare equilibrio"

foto LaPresse 23:42 - Il pareggio ottenuto in rimonta dal suo Milan contro il Torino ha soddisfatto solo in parte Massimiliano Allegri: "Abbiamo giocato male - ammette il tecnico -, ma i ragazzi sono stati bravi a reagire e raddrizzare la gara. Dovevamo essere più pazienti e lavorare di più come squadra: in difesa siamo troppo leggeri, difendiamo solo in sette". Su Kakà: "Si è impegnato, ma era tanto che non giocava. Dobbiamo trovare l'equilibrio col nuovo modulo". - Il pareggio ottenuto in rimonta dal suocontro il Torino ha soddisfatto solo in parte: "Abbiamo giocato male - ammette il tecnico -, ma i ragazzi sono stati bravi a reagire e raddrizzare la gara. Dovevamo essere più pazienti e lavorare di più come squadra: in difesa siamo troppo leggeri, difendiamo solo in sette". Su: "Si è impegnato, ma era tanto che non giocava. Dobbiamo trovare l'equilibrio col nuovo modulo".

Da salvare all'Olimpico di Torino c'è stata solo la voglia di reagire dopo il gol di Cerci, quella che ha portato al pareggio finale, ma Allegri non fa drammi: "Anche nell'anno dello scudetto siamo partiti al rilento. Oggi non abbiamo fatto una bella prestazione - ammette a Premium -, concedendo troppo al Torino e difendendo male soprattutto nel primo tempo. Mi aspettavo che la squadra potesse essere in difficoltà in questo periodo, ma i ragazzi sono stati bravi a ottenere un punto importante. Però dobbiamo riorganizzarci perché abbiamo perso dei meccanismi difensivi". Chiusura su Matri: "Balotelli ha bisogno di un giocatore vicino come lui o Pazzini. Però devo gestire i giocatori...".