Inter, Mazzarri: "Abbiamo fatto una grande gara, al di sopra delle aspettative"

foto LaPresse 21:49 - "Dopo l'1-1 ci siamo sgonfiati, non deve succedere, è un fatto mentale. Ma abbiamo fatto una grande gara, al di sopra delle aspettative". Mazzarri è soddisfatto dell'Inter ma sa bene che c'è ancora da migliorare. "Se siamo all'altezza della Juve? Loro hanno dimostrato nel tempo di avere una mentalità vincente, noi dobbiamo continuare così: tre rondini non fanno primavera. L'unico rammarico che ho è che non devo mai esultare prima...". - "Dopo l'1-1 ci siamo sgonfiati, non deve succedere, è un fatto mentale. Ma abbiamo fatto una grande gara, al di sopra delle aspettative".è soddisfatto dellma sa bene che c'è ancora da migliorare. "Se siamo all'altezza della Juve? Loro hanno dimostrato nel tempo di avere una mentalità vincente, noi dobbiamo continuare così: tre rondini non fanno primavera. L'unico rammarico che ho è che non devo mai esultare prima...".

"Mazzarri top player? Mi fa piacere che si dica così ma il successo di un allenatore passa attraverso i giocatori - ha detto ancora il tecnico dell'Inter ai microfoni di Premium Calcio - Lavoreremo su questa prestazione per far capire che se facciamo le cose in un certo modo e tutti insieme possiamo toglierci soddisfazioni anche contro squadre come la Juve. Rispetto alla scorsa stagione la rosa è sostanzialmente la stessa, però in quel momento i giocatori sentivano fin troppo la pressione di San Siro e di un blasone importante". Su Icardi: "Sta crescendo, deve pensare che gioca nell'Inter e passare da un club senza troppe pretese a un club blasonato porta responsabilità diverse e questo deve capirlo". Ma ora si sente tecnico da respiro internazionale? "Ho altri pensieri per la testa, le sciocchezze non le commento...".