Serie A, Napoli-Atalanta 2-0: gol di Higuain e Callejon

Benitez: "Molto soddisfatto" 12:18 - Missione compiuta per il Napoli, che al San Paolo batte 2-0 l'Atalanta e vola in vetta al campionato a punteggio pieno approfittando del pareggio tra Inter e Juve. La squadra di Colantuono resiste per 71', poi, dopo l'ingresso di Hamsik, Higuain sblocca il risultato, segnando il primo gol davanti ai suoi tifosi. Il raddoppio lo firma poi all'81' Callejon, al terzo centro in tre partite. Nell'Atalanta espulso Cigarini per doppia ammonizione. - Missione compiuta per il, che al San Paolo batte 2-0 l'e vola in vetta al campionato a punteggio pieno approfittando del pareggio tra. La squadra di Colantuono resiste per 71', poi, dopo l'ingresso disblocca il risultato, segnando il primo gol davanti ai suoi tifosi. Il raddoppio lo firma poi all'81', al terzo centro in tre partite. Nell'Atalantaper doppia ammonizione.

LA PARTITA Turnover o non turnover? La domanda, a Napoli, è sempre la stessa dello scorso anno. In vista della sfida di Champions League, Benitez lascia fuori Hamsik, Maggio e Callejon e i partenopei fino al 71' non riescono a scardinare la difesa di Colantuono. Poi entra in campo lo slovacco e cambia tutto. Basta la presenza, evidentemente. Marek sfiora infatti una palla e il Pipita segna, sbloccando il match e regalando ai tifosi un finale all'arrembaggio.



In divisa militare, la banda di Rafa ci prova per tutto il primo tempo, ma l'Atalanta resiste. Con Mertens, Insigne e Pandev, all'inizio sembra un "assedio mimetico", ma poi col passare dei minuti gli orobici prendono coraggio e si affidano alla potenza di Denis, capace di allungare la squadra e di fare reparto da solo sfruttando le ripartenze in velocità. Consigli abbassa la saracinesca e il Napoli lentamente perde le misure. Gli uomini di Rafa arrivano bene al limite, ma poi trovano tante maglie dell'Atalanta e sbattono contro la retroguardia bergamasca. Agli opposti Yepes duella con Higuain, mentre Denis dà del filo da torcere a Cannavaro. Colantuono si affida a una squadra compatta e riesce a imbrigliare il Napoli, mettendo anche in apprensione Reina con alcuni cross di Del Grosso.



Nella ripresa stessa scena. Il Napoli parte forte, ma non passa. Prima ci prova Insigne, poi tocca a Higuain e Inler. Niente. E così Rafa fa alzare Higuain: match risolto. Lo slovacco entra subito in partita, il Pipita ringrazia e al 71' gonfia la rete. Dopo il gol è un altro Napoli. Cigarini, già ammonito nel primo tempo, si fa espellere e lascia i suoi in balia di Hamsik & Co. Per il raddoppio è solo questione di tempo. E ci pensa ancora Callejon, vero cecchino del Napoli con tre gol in tre partite. A nove punti Benitez guarda tutti dall'alto. Ora testa alla Champions. Chissà, forse le maglie giallonere dell'Atalanta sono di buon auspicio in vista del Borussia. Turnover permettendo.

LE PAGELLE Hamsik 6,5: leader, basta la presenza. Questo Napoli senza lo slovacco è meno incisivo e più timoroso. In Champions League sarà l'uomo squadra.

Higuain 6,5: segna il primo gol al San Paolo, ma prima sbaglia alcune occasione da buona posizione. Ha il merito di sbloccare la partita, ma Yepes gli rende la vita difficile per buona parte del match

Callejon 7: un cecchino. Tre gol in tre partite sono un biglietto da visita notevole. Nessuno si muove come lui sulla fascia, trovando spesso la profondità e la porta

Consigli 7: nel primo tempo abbassa la saracinesca, consentendo all'Atalanta di sperare fino al 71'. Poi cede sotto i colpi di Higuain e Callejon, ma non può fare nulla. In crescita

Denis 7: fa reparto da solo, tenendo sempre sull'attenti la difesa del Napoli. Con Cannavaro mette in scena un bel duello fisico. Gli manca solo il gol

IL TABELLINO NAPOLI-ATALANTA 2-0 Napoli (4-2-3-1): Reina 6,5; Mesto 6, Albiol 6, Cannavaro 6, Armero 6; Dzemaili 6,5 (40' st Radosevic sv), Inler 6; Insigne 6,5, Pandev 5,5 (20' st Hamsik 6,5), Mertens 6,5 (14' st Callejon 7); Higuain 6,5 A disp.: Rafael, Colombo, Britos, Maggio, Fernandez, Zuniga, Behrami, Zapata. All.: Benitez 7 Atalanta (3-5-1-1): Consigli 7; Stendardo 6 (34' st Livaja sv), Yepes 6,5, Lucchini 5,5; Raimondi 6, Baselli 6, Cigarini 4, Carmona 5,5, Del Grosso 6 (20' st Brivio 5,5); Bonaventura 6 (14' st Moralez 5,5); Denis 7 A disp.: Polito, Nica, Kone, Canini, Migliaccio, Gargliardini, De Luca, Marilungo, Brienza. All.: Colantuono 5,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 26' st Higuain, 36' st Callejon

Ammoniti: Cigarini (A); Callejon (N)

Espulsi: Cigarini al 28' st - doppia ammonizione per gioco scorretto

STEFANO RONCHI