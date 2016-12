Milan rocambolesco: col Torino da 0-2 a 2-2 al 95'

foto LaPresse Correlati Foto

Allegri: "Abbiamo giocato male" 10:53 - Partita rocambolesca all'Olimpico di Torino tra il Toro di Ventura e il Milan. I padroni di casa dominano per ottanta minuti l'anticipo della terza giornata di Serie A, portandosi sul 2-0 con le reti di D'Ambrosio (47') e Cerci in contropiede (71'). Il Milan però trova la clamorosa rimonta fino al 2-2 nei minuti finali con le reti di Muntari (88'), con un rimpallo dal limite dell'area e Balotelli su calcio di rigore al 95' per fallo su Poli. - Partita rocambolesca all'Olimpico ditra ildi Ventura e il. I padroni di casa dominano per ottanta minuti l'anticipo della terza giornata di Serie A, portandosi sul 2-0 con le reti di D'Ambrosio (47') e Cerci in contropiede (71'). Il Milan però trova la clamorosa rimonta fino al 2-2 nei minuti finali con le reti di(88'), con un rimpallo dal limite dell'area esu calcio di rigore al 95' per fallo su Poli.

Ti aspetti Kakà, ti ritrovi ad ammirare le sgroppate di Darmian, D'Ambrosio e Cerci. Ti aspetti un Milan convincente all'Olimpico per confermare il ko di Verona come uno scivolone pre-Champions e invece vedi un Torino dominare la partita in lungo e in largo, salvo poi crollare nel finale anche un po' casualmente. Il 2-2 dell'Olimpico dice tutto, ma non racconta con assoluta fedeltà l'andamento della partita, penalizzato i granata di Ventura e premiando oltremodo il Milan. E qualcuno in rossonero ringrazi il signor Andrea Poli, decisivo e caparbio nelle due azioni che hanno portato Muntari e Balotelli (21 su 21 dal dischetto) al gol.

Il campo ha detto che la posta in palio è stata spartita. Il Torino però può tornare a casa con la bocca amarissima per una partita impostata nel primo tempo, dove alla pericolosità potenziale non è stata fatta seguire la freddezza realizzativa, e sbloccata subito nella ripresa, sugli esterni, dominati in lungo e in largo con Darmian, D'Ambrosio e Cerci appunto. Guarda caso gli ultimi due hanno spaccato in due la retroguardia rossonera, sbilanciata e distratta già in occasione dell'1-0 di D'Ambrosio. Il laterale salta Zaccardo con facilità imbarazzante e infila Abbiati sul suo palo. La reazione del Milan c'è, ma non si vede. Deve entrare Matri, ma uscire Kakà (capitano dopo l'infortunio muscolare a Montolivo), per vedere qualcosa di buono là davanti con gli scambi ravvicinati con Balotelli che però non portano a niente.

Lo scossone al Milan però lo dà un giocatore del Torino, il più rappresentativo: Alessio Cerci. Il campione granata al 71' taglia in due la difesa del Milan trovando il più facile del gol per il 2-0 che ha una doppia valenza: risveglia il Milan con un ceffone potente e fa adagiare il Toro sul velluto. I rossoneri caricano a testa bassa, Balotelli si divora un paio di gol esaltando i riflessi di Padelli, ma l'uomo del match senza portafoglio, o meglio senza tabellino, è Poli. L'ex blucerchiato apre l'azione del gol di Muntari, casuale come pochi e condito da un giallo arbitrale; non solo, al 95' si procura il calcio di rigore che poi Balotelli, tanto per cambiare, realizza spiazzando Padelli. E allora è 2-2, ma il Milan è tutt'altro che guarito. Il solo Kakà non può essere la soluzione di tutti i mali.

LE PAGELLE Cerci 7 - Il tecnico è convinto che da seconda punta può fare 15 gol. Negli spazi è devastante, con una difesa lenta lo è ancora di più. Il gol suggella una prestazione sopra le righe. Poli 6,5 - Entra in punta di piedi al posto di Montolivo. Vaga per il campo per tutto il secondo tempo, poi decide di essere decisivo e porta i suoi al pareggio con azioni caparbie. D'Ambrosio 6,5 - Sulla fascia che non sente sua, trova un gol da brasileiro. Spina nel fianco per la difesa rossonera, Zaccardo lo soffre parecchio. De Jong 6,5 - Anche con la squadra sotto di due gol è il migliore in campo e l'ultimo a mollare. Lotta su tuttti i palloni e ne recupera a quantità industriale. Ventura 6,5 - L'impresa di battere il Milan per lui era possibile. Aveva ragione, ma è stato sfortunato. Certo chi ha giocato meglio aveva la maglia granata. Kakà 6 - Di stima. La difesa italiana, Bovo e Vives su tutti, gli dà il bentornato con un paio di calcioni ben assestati. Fa il suo, ma la luce l'accende poco. Avrà tempo.

IL TABELLINO TORINO-MILAN 2-2

Torino (3-5-2): Padelli 6,5; Glik 6, Bovo 5,5, Moretti 6; Darmian 6,5, Brighi 6, Vives 6, El Kaddouri 6, D'Ambrosio 6,5 (35' st Pasquale 5); Cerci 7 (31' st Larrondo sv (48' st Farnerud sv)), Immobile 6. A disp.: Berni, Gomis, Rodriguez, Maksimovic, Scaglia, Basha, Bellomo, Meggiorini. All.: Ventura 6,5

Milan (4-3-1-2): Abbiati 5; Zaccardo 5,5, Mexes 6, Zapata 5,5, Emanuelson 5,5; Montolivo 5,5 (45' Poli 6,5), De Jong 6,5, Muntari 6; Kakà 6 (24' st Birsa 5,5); Robinho 5 (13' st Matri 6), Balotelli 6. A disp.: Amelia, Coppola, Constant, Vergara, Cristante, Nocerino. All.: Allegri 5,5.

Arbitro: Massa

Marcatori: 2' st D'Ambrosio (T), 26' st Cerci (T), 43' st Muntari (M), 51' st rig. Balotelli (M)

Ammoniti: El Kaddouri, Glik (T), Zapata, Poli (M)

Espulsi: nessuno

MAX CRISTINA