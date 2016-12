Inter, Moratti: "I cinesi? Soltanto chiacchiere"

foto LaPresse 21:25 - Nessuna pista cinese per l'Inter. A smentire le voci ci pensa Massimo Moratti, che sgonfia l'ipotesi di una trattativa con una nuova cordata asiatica. "I Cinesi? Solo voci senza consistenza", ha spiegato il presidente nerazzurro, che poi frena anche sull'affare con Thohir: "Non c'era né prima una convinzione, né adesso una non convinzione, servono premesse affinché...". Infine su Mazzarri: "E' un punto di riferimento". - Nessuna pista cinese per l'Inter. A smentire le voci ci pensa, che sgonfia l'ipotesi di una trattativa con una nuova cordata asiatica. "ha spiegato il presidente nerazzurro, che poi frenaanche sull'affare conInfine su

L'ex tecnico del Napoli, del resto, è una certezza per Moratti, che lo considera l'acquisto migliore del mercato. "Sarà un uomo importante anche per la nuova Inter - ha spiegato -. Tra l'altro è un lavoratore e non un invadente, per cui vediamo".



"Oggi partita importante e siamo tutti curiosi di capire il livello della nostra squadra - ha concluso poco prima dell'attesissimo derby d'Italia -. La Juve? Un avversario tradizionale con cui abbiamo scambiato tanta parte della nostra storia calcistica, positivamente e negativamente"