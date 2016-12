Inter-Juve finisce 1-1, Vidal replica a Icardi

Per l'Inter era già la prova del nove, la gara delle conferme. E le conferme sono arrivate. I nerazzurri di Mazzarri superano l'esame Juve con un buon pareggio ma soprattutto danno la sensazione che le distanze tra le due squadre si sono notevolmente accorciate. I bianconeri sfiorano la vittoria nel finale, ma alla fine il pareggio è un risultato giusto.



LA PARTITA

Mazzarri preferisce Taider a Kovacic nel centrocampo a cinque. Alvarez confermato dietro l'unica punta Palacio. In panchina si rivede Milito, a sette mesi dal bruttissimo infortunio al ginocchio sinistro. Tra le fila della Juve c'è Vucinic, in dubbio per tutta la settimana per un problema al ginocchio sinistro: il montenegrino fa coppia con Tevez. Primo tempo equilibrato a San Siro. Subito ritmi altissimi: pronti via e due recuperi decisivi di Campagnaro prima su Tevez in contropiede e poi su Vucinic. Pronta la risposta dell'Inter con Nagatomo che di sinistro costringe Buffon all'intervento in angolo. E' la squadra di Conte a fare la partita ma i nerazzurri si difendono con ordine e ripartono con 5-6 uomini. Molto positivo Taider, che tampona bene su Vidal unendo quantità e qualità; meno brillante Guarin: il colombiano sbaglia troppo, è svagato e perde palloni su palloni. Possesso palla dei bianconeri, con l'Apache uomo a tutto campo e fondamentale nei recuperi con la sua cattiveria agonistica. Di fatto i pericoli creati dagli ospiti si riducono però a una punizione di Pirlo sulla barriera e a un'occasione per Pogba, che servito splendidamente dallo stesso Pirlo, calcia debolmente a tu per tu con Handanovic. Nel finale di frazione doppia fiammata dell'Inter con Alvarez recuperato da Barzagli e Taider che si vede deviare la conclusione in angolo da Buffon. Da segnalare un mani in area di Vidal, poi steso da Taider: l'arbitro aveva già fischiato il fallo del cileno.



A inizio ripresa un cambio nela Juve: dentro Isla, oggetto del desiderio di mercato dei nerazzurri, fuori Lichtsteiner ammonito e a rischio di un secondo giallo. E' ottimo l'inizio dell'Inter, con Palacio che spreca un'occasionissima colpendo debolmente di testa tra le mani di Buffon. La partita è aperta a qualsiasi risultato, le due squadre si rispondono colpo su colpo. Tevez si libera forse fallosamente di Nagatomo e poi serve Vidal, che calcia malissimo e sul fondo da ottima posizione. Mazzarri cambia: fuori uno stanco Taider per Icardi. Conte replica con Quagliarella al posto di un Vucinic spento. Ed è proprio il nuovo entrato nerazzurro a sbloccare il risultato: gran palla in profondità di Alvarez per Icardi che di destro brucia Buffon. Neanche il tempo per l'Inter di esultare che la Juve trova il pareggio. Azione di forza di Asamoah sulla linea di fondo, la palla arriva a a Vidal che di sinistro batte Handanovic. E la Juve potrebbe subito colpire ancora con Tevez, che con un sinistro incrociato mette i brividi ai nerazzurri. Ma soprattutto con Vidal, su cui Handanovic è bravissimo, e con Isla, che svirgola da pochi passi.

LE PAGELLE DI INTER-JUVE



IL TABELLINO

Inter-Juve 1-1

Inter (3-5-1-1): Handanovic 7,5; Campagnaro 7,5, Ranocchia 6,5, Juan Jesus 6,5; Jonathan 5,5, Guarin 5,5, Cambiasso 6,5, Taider 6,5 (23' st Icardi 7), Nagatomo 6; Alvarez 6,5 (35' st Kovacic sv), Palacio 6,5. A disposizione: Castellazzi, Carrizo, Andreolli, Belfodil, Kuzmanovic, Wallace, Milito, Samuel, Pereira, Rolando. All.: Mazzarri 6,5.

Juventus (3-5-2): Buffon 7; Barzagli 6,5, Bonucci 6,5, Chiellini 6; Lichtsteiner 5,5 (1' st Isla 5), Pogba 6,5, Pirlo 6,5 (42' st Padoin sv), Vidal 7, Asamoah 6; Tevez 6,5, Vucinic 5,5 (27' st Quagliarella sv). A disposizione: Storari, Citti, Ogbonna, De Ceglie, Giovinco, Peluso, Llorente, Motta. All.: Conte 6.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 28' st Icardi (I), 30' st Vidal (J)

Ammoniti: Campagnaro, Ranocchia (I), Lichtsteiner, Vidal (J)