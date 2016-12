Liga: poker dell'Atletico, vittoria thrilling del Barcellona

foto LaPresse 00:06 - Rocambolesca vittoria del Barcellona che batte 3-2 il Siviglia. La rete decisiva è di Sanchez al 93', ma il Siviglia protesta per un gol annullato a Cala a inizio ripresa. I blaugrana di Martino restano in vetta a quota 12 punti insieme all'Atletico Madrid. Esordio con gol per Bale con la maglia del Real. Il gallese firma il provvisorio 1-1, ma la squadra di Ancelotti non va oltre il 2-2 col Villarreal al Madrigal e scivola a -2 dalla vetta. - Rocambolesca vittoria delche batte 3-2 il. La rete decisiva è di Sanchez al 93', ma il Siviglia protesta per un gol annullato a Cala a inizio ripresa. I blaugrana di Martino restano in vetta a quota 12 punti insieme all'Atletico Madrid. Esordio con gol percon la maglia del. Il gallese firma il provvisorio 1-1, ma la squadra di Ancelotti non va oltre il 2-2 col Villarreal al Madrigal e scivola a -2 dalla vetta.

Succede davvero di tutto al Camp Nou. Per il Barcellona, dopo il vantaggio firmato da Dani Alves con un gran colpo di testa al 36' e il raddoppio di Messi al 75' dopo una fantastica azione corale, sembra l'ennesima partita in discesa. Ma il Siviglia non ci sta e piazza un terrificante uno-due con Rakitic (80') e Coke (90'). In precedenza la squadra allenata da Emery si era vista annullare ingiustamente un gol di Cala per un inesistente fallo su Victor Valdes sugli sviluppi di un corner. Nel recupero le emozioni non finiscono: al 92' Marin spreca il 3-2 e, sul capovolgimento di fronte, il Barcellona trova il gol che vale tre punti: percussione irresistibile di Messi, sinistro respinto da Beto e ribattuta vincente di Sanchez. Il Siviglia va su tutte le furie, chiede l'annullamento del gol per fallo di Messi su Moreno, ma l'arbitro convalida e i blaugrana possono festeggiare.

Frena il Real Madrid, cui non basta il gol all'esordio di Gareth Bale. I Blancos non vanno oltre il 2-2 sul campo del Villarreal. Al Madrigal sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Cani (21') prima del pari di Bale (39'). La squadra di Ancelotti torna avanti al 64' grazie a un rocambolesco gol di stinco di Cristiano Ronaldo, che sfrutta una corta respinta di Asenjo su tiro di Benzema. Il Villarreal non molla e trova il 2-2 al 70' con Giovani dos Santos che insacca su respinta di Diego Lopez. Non basta il forcing finale al Real per trovare la vittoria, anzi è il Villarreal a sfiorare il clamoroso 3-2.

Prosegue sicura la marcia dell'Atletico Madrid, che al Vicente Calderon batte 4-2 l'Almeria e resta agganciato al Barcellona a punteggio pieno. Finisce a reti bianche la sfida tra Levante e Real Sociedad.