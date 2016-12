Serie B, Empoli solo in vetta, Avellino stop a Lanciano

- Nella 4a giornata dil'comanda in vetta grazie al 2-0 al Carpi;battuto 1-0 e superato al secondo posto dal, appaiato alche fa 4-0 con la Reggina. La Juve Stabia si fa raggiungere dal Siena (2-2); 3-2 spettacolo tra. Il Crotone sfrutta il fattore casa e batte lo Spezia 1-0. Pareggio a reti inviolate tra Cittadella e Latina; vittorie per Bari (1-0 al Modena) e Novara (1-0) al Padova.

Allo stadio Cabassi, l'Empoli "rovina" l'esordio casalingo del Carpi, espugnando l'impianto che apriva per la prima volta le sue porte alla Serie B, grazie ad uno 0-2 timbrato dal doppio Tonelli. Il difensore centrale, 4 gol l'anno scorso, si porta già a quota due in 4 gare quest'anno, usando la testa come meglio non si potrebbe Al 28' tapin sull'errore di Tavano, e al 10' della ripresa con un grande terzo tempo di cestistica memoria.

Nel big match di giornata (per somma punti in classifica) il Lanciano batte 1-0 l'ex capolista Avellino, fermando momentaneamente la corsa degli irpini. Il gol decisivo lo mette a segno il 34enne difensore Amenta con una schema da calcio d'angolo alla Gigi Di Biagio: palla in mezzo, scatto oltre il primo palo e girata di testa a rete che vale tre punti.

Assieme al Lanciano in seconda posizione c'è un sorprendente Trapani che asfalta la Reggina con un poker senza appello: doppietta di Djuric, eurogol di Mancosu con il piatto al sette per batter Zandrini e ombrellino nel long drink di Mancosu con un bel blitz di testa.

Ribaltamenti di risultato a non finire nel 3 a 2 con cui il Varese batte il Pescara: i ragazzi di Sottili prima passano in svantaggio al 12', pareggiano con Pavoletti, mettono la testa avanti con Fiammozzi ma poi si fanno raggiungere da Viviani. Finita? Macchè! Pavoletti, lanciato in porta da Neto Pereira, va in fuga per la vittoria e sigla il gol decisivo.

Il Bari va "sopra lo zero" togliendo il meno davanti ai punti della sua classfica grazie all'1a 0 al Modena, siglato Ceppitelli; importante vittoria del Novara sul Padova che attesta i piemontesi nel gruppone del terzo posto a quota 7 punti in classifica.

Il Crotone si toglie dalle sabbie mobili di fondo classifica e si porta a 4 punti grazie al successo sullo Spezia, targato Torromino, infallibile dagli 11 metri. Pareggio "muovi classifica" tra Cittadella e Latina che impattano sullo 0-0. Alla Juve Stabia non riesce l'impresa di portare a casa i primi tre punti della stagione contro un Siena fresco di nuova penalizzazzione (ora a -3): a Castellammare i padroni di casa Si fanno raggiungere sul 2-2 dopo essere stati in vantaggio di due lunghezze.