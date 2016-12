De Laurentiis: "Borussia fa paura". E scatta l'invito alla Fico per Milan-Napoli

foto LaPresse 15:08 - Aurelio De Laurentiis ha già la testa verso la Champions. Quando, succede durante la prima puntata del programma "Siamo tutti cittì" di Radio Kiss Kiss, ascolta la musichetta della coppa si butta a capofitto sul primo avversario degli azzurri, il Borussia Dortmund: "Da anni seguo questa squadra, il suo allenatore e le mosse di mercato che fanno. E' una società incredibile, hanno uno stadio da 80mila persone, hanno i conti in ordine e non sperperano il denaro in acquisti inutili. Tirano su molto bene i loro giocatori. E' una squadra che mi mette paura''. ha già la testa verso la Champions. Quando, succede durante la prima puntata del programma "Siamo tutti cittì" diascolta la musichetta della coppa si butta a capofitto sul primo avversario degli azzurri, il Borussia Dortmund: "Da anni seguo questa squadra, il suo allenatore e le mosse di mercato che fanno. E' una società incredibile, hanno uno stadio da 80mila persone, hanno i conti in ordine e non sperperano il denaro in acquisti inutili. Tirano su molto bene i loro giocatori.

Dopo la partita inaugurale della Champions al San Paolo, per il Napoli ci sarà la sentissima trasferta in casa del Milan. De Laurentiis, dopo essersi accertato della piena fede napoletana di Raffaella Fico (ospite della trasmissione), la invita in tribuna a San Siro. Al suo fianco: "Vedremo la partita insieme, lei vicino a me con la maglia del Napoli. Così Galliani vedendoci proverà un po' di invidia".

Chiusura sulla griglia scudetto che De Laurentiis ribadisce essere a sei. Oltre a Juve, Napoli e le milanesi, infatti "non dobbiamo dimenticarci di Roma e Fiorentina''.