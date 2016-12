Premier League: Arsenal e Tottenham in vetta. Cade il Chelsea, lo United vince

foto LaPresse 23:38 - Conferme e risultati a sorpresa nella quarta giornata di Premier League. Spicca il tonfo del Chelsea di Mou, battuto 1-0 sul campo dell'Everton con gol di Naismith. In attesa del Liverpool, impegnato lunedì con lo Swansea, Arsenal (3-1 al Sunderland di Di Canio) e Tottenham (2-0 al Norwich) raggiungono i Reds in testa alla classifica. Vince anche il Manchester United per 2-0 in casa del Crystal Palace. Pareggia il Manchester City, 0-0 con lo Stoke. - Conferme e risultati a sorpresa nella quarta giornata di. Spicca il tonfo deldi Mou, battuto 1-0 sul campo dell'Everton con gol di Naismith. In attesa del Liverpool, impegnato lunedì con lo Swansea,(3-1 al Sunderland di Di Canio) e(2-0 al Norwich) raggiungono i Reds in testa alla classifica. Vince anche ilper 2-0 in casa del Crystal Palace. Pareggia il, 0-0 con lo

La sconfitta contro l'Arsenal ha fatto scivolare all'ultimo posto la squadra di Di Canio. Le reti di Giroud e Ramsey (doppietta) portano i ragazzi di Wenger a quota 9 punti in classifica al fianco del Tottenham che ha vinto 2-0 con il Norwich (due volte Sigurdsson) e del Liverpool. Per quanto riguarda le altre partite, Hull e Cardiff hanno pareggiato 1-1, come pure Fulham e West Bromwich, mentre il Newcastle è andato a vincere in casa dell'Aston Villa per 2-1.